Le tennis club de Wahis, en Belgique, cultive la terre battue

Le tennis club de Wahis, en Belgique, a une philosophie unique en matière de surface de jeu : la terre battue. Avec seulement 16% des terrains arborant cette surface, la France est loin de l'attachement belge à la terre battue. En Belgique, plus de huit terrains sur dix sont recouverts de brique pilée. La terre battue est synonyme de formation et d'apprentissage, exigeant des qualités techniques et physiques plus développées. Cependant, une formation exclusivement sur terre battue peut devenir pénalisante, notamment sur le circuit où il y a énormément de tournois sur dur extérieur. Le tennis club de Wahis a décidé de remplacer prochainement son dôme de trois terrains en terre battue par des terrains en dur, afin que les jeunes puissent performer dès leur plus jeune âge sur un maximum de surfaces. Mais ce projet représente un coût important et ne bénéficie d'aucune aide de la fédération. L'aspect financier n'est toutefois pas près de faire disparaître la terre battue des courts belges.

Le tennis club de Wahis, en Belgique, a une philosophie unique en matière de surface de jeu : la terre battue. Avec seulement 16% des terrains arborant cette surface, la France est loin de l'attachement belge à la terre battue.

En Belgique, plus de huit terrains sur dix sont recouverts de brique pilée. La terre battue est synonyme de formation et d'apprentissage, exigeant des qualités techniques et physiques plus développées.

Cependant, une formation exclusivement sur terre battue peut devenir pénalisante, notamment sur le circuit où il y a énormément de tournois sur dur extérieur. Le tennis club de Wahis a décidé de remplacer prochainement son dôme de trois terrains en terre battue par des terrains en dur, afin que les jeunes puissent performer dès leur plus jeune âge sur un maximum de surfaces. Mais ce projet représente un coût important et ne bénéficie d'aucune aide de la fédération.

L'aspect financier n'est toutefois pas près de faire disparaître la terre battue des courts belges





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