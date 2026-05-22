Le titre d'officier d'honneur de Patrick Bruel suspendu par la ville de Liège

La ville de Liège a décidé de suspendre provisoirement le titre d'officier d'honneur du chanteur français Patrick Bruel en attendant les résultats de l'enquête judiciaire en cours.

L'administration de la ville de Liège a décidé de suspendre provisoirement le titre d'officier d'honneur du chanteur français Patrick Bruel en attendant les résultats de l' enquête judiciaire en cours sur plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle.

Le chanteur a nié toutes les accusations. La décision de la maire de Liège, Willy Demeyer (PS), a été prise en consultation avec le collège des échevins. Patrick Bruel a reçu le titre d'officier d'honneur de la ville de Liège en 2022. La ville a donc accepté partiellement la demande de la fraction locale de DéFi, qui a appelé à la révocation du titre.

La maire a souligné que la décision est une suspension et non une révocation définitive. La ville attend les prochaines étapes de l'enquête. Plusieurs témoignages ont été recueillis et plusieurs plaintes formelles ont été déposées pour viol et agression sexuelle. Le chanteur a nié les accusations.

La maire de Liège a souligné que la ville respecte les femmes et respecte également le principe de présomption d'innocence tant que la condamnation n'est pas prononcée. Malgré les accusations, d'autres concerts du chanteur sont programmés dans des festivals belges. La ville de Liège a décidé de suspendre provisoirement le titre d'officier d'honneur du chanteur français Patrick Bruel en attendant les résultats de l'enquête judiciaire en cours. Le chanteur a nié toutes les accusations.

La décision de la maire de Liège a été prise en consultation avec le collège des échevins. La ville a donc accepté partiellement la demande de la fraction locale de DéFi, qui a appelé à la révocation du titre. La maire a souligné que la décision est une suspension et non une révocation définitive. La ville attend les prochaines étapes de l'enquête.

Plusieurs témoignages ont été recueillis et plusieurs plaintes formelles ont été déposées pour viol et agression sexuelle. Le chanteur a nié les accusations. La maire de Liège a souligné que la ville respecte les femmes et respecte également le principe de présomption d'innocence tant que la condamnation n'est pas prononcée. Malgré les accusations, d'autres concerts du chanteur sont programmés dans des festivals belges





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Patrick Bruel Liège Titre D'officier D'honneur Enquête Judiciaire Accusations De Viol Et D'agression Sexuelle

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