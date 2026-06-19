Le Tour de Belgique : Philipsen va tout miser pour remporter une étape

Le Tour de Belgique arrive en Wallonie avec le Mur de Durbuy au programme et des températures caniculaires. Philipsen va tout mettre en œuvre pour remporter une étape, mais attention à Arnaud De Lie qui pourrait tirer son épingle du jeu.

Il a lancé le sprint assez tôt, par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il avait besoin de gagner sans doute, jamais deux sans trois...

Ça lui met le moral au beau fixe. Et comme il était deuxième mercredi, c'est une belle progression Une victoire rassurante à l'approche du championnat de Belgique à Brasschaat, avec un profil plat. Et cette victoire directe face à son plus grand rival pour ce rendez-vous, Oui mais ça reste un véritable duel entre les deux. Je pense que Philipsen va tout mettre en œuvre pour remporter, lui aussi, une étape sur ce Tour de Belgique.

Mais faisons quand même attention parce qu'il y a un troisième larron qui n'est pas présent sur le Tour et qui pourrait tirer son épingle du jeu, on pense à Arnaud De Lie Ce vendredi, Le Tour de Belgique change de décor et arrive en Wallonie, avec le Mur de Durbuy au programme et des températures caniculaires : Le parcours est difficile, très difficile même. Il y aura une température très élevée sans doute.

On pourrait assister à quelques surprises et peut-être qu'un vrai baroudeur pourrait détrôner tous les sprinteurs pour le classement final de ce Tour de Belgique. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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