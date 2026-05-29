Le trafic ferroviaire est interrompu entre Enghien et Hal en raison d'un accident impliquant un piéton. Les trains sont déviés via Braine-le-Comte et certains sont supprimés.

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Enghien et Hal , un axe important menant à Bruxelles , a indiqué à Belga le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, vendredi matin.

La SNCB annonce que certains trains sont déviés via Braine-le-Comte. Beaucoup de trains sont supprimés et des départs sont à confirmer. Un heurt de personnes entre Louvain et Bruxelles En raison d'un accident impliquant un piéton, le trafic ferroviaire est interrompu depuis 7 heures vendredi matin entre les gares de Zaventem et de Kortenberg, sur la ligne Bruxelles-Louvain. C'est ce qu'a annoncé vendredi matin Frédéric Petit, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Nous essayons de dégager l'une des quatre voies le plus rapidement possible. Selon le porte-parole, le trafic à destination et en provenance de Brussels Airport n'est pour l'instant pas affecté





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