Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé un verdict contre l'avocate Sonia Dahmani lundi après une audience tenue vendredi. Cette affaire a été engagée à son encontre à la suite d'une plainte déposée par l'Administration générale des prisons, selon son avocat. Les poursuites se basent sur le décret 54 sur les libertés publiques promulgué en 2022 par le président.

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé un verdict contre l'avocate Sonia Dahmani lundi après une audience tenue vendredi. Cette affaire a été engagée à son encontre à la suite d'une plainte déposée par l'Administration générale des prisons, selon son avocat.

Les poursuites se basent sur le décret 54 sur les libertés publiques promulgué en 2022 par le président. Cette affaire est liée à des déclarations ou publications dans des médias où Sonia Dahmani critiquait la situation des prisons dans le pays. En avril, l'avocate avait été condamnée en appel à 18 mois de prison pour une autre intervention radiophonique où elle critiquait l'existence de cimetières et d'autobus réservés aux personnes noires dans certaines régions tunisiennes.

Sonia Dahmani, qui reste en liberté conditionnelle depuis fin novembre 2025, avait été arrêtée le 11 mai 2024 à Tunis d'une façon jugée brutale et illégale par ses confrères. Le tribunal a prononcé un verdict contre elle lundi après une audience tenue vendredi, a précisé Me Sami Ben Ghazi, ajoutant qu'il avait fait appel





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tunisie Sonia Dahmani Droit De La Presse Libertés Publiques Prisons

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Votre barbecue vous coûtera plus cher cette année : voici pourquoiAvec le retour des beaux jours, les barbecues font leur grand retour dans les jardins belges. Mais cette année, les amateurs doivent composer avec une hausse des prix. Reportage d’Océane Vermeiren, Ophélie Wagnon et Charline Peeters.

Read more »

L’euthanasie pratiquée pour la première fois en Uruguay, un pays précurseur en matière de droitsUne patiente de 69 ans qui entre dans l’histoire de son pays. Malade et atteinte d’un cancer en phase terminale, cette...

Read more »

Quatre Jours de Dunkerque : Jordi Meeus gagne la dernière étape au sprint, Pithie s'adjuge le généralAu terme d'un tronçon de 181,3 km entre Saint-Omer et Dunkerque, Jordi Meeus a réglé le sprint du peloton de cette ultime...

Read more »

Coupe Mulet : Cadaques d'adeptes célèbrent une coiffure rebaptisée, avec les vainqueurs européens 2026Dans le village frontalière d'Audregnies, plusieurs centaines d'adeptes ont rejoints un week-end pour célébrer cette coiffure décriée. Ils ont élus les vainqueurs d'Europe 2026, Beatrice et Samuel, qui portent cette coiffure pour une raison : 'accorder un coup de bol à notre personnalité et défendre ses couleurs au quotidien'. Bien-être, convivialité et soleil ont été les moteurs de cette édition 2026 de la Coupe Mulet, qui a attiré un millier de participants venus de Belgium, de France, d'Allemagne et d'Italie. Les coiffeurs ont continué de faire des mules pendant deux jours pleins de bonne humeur. La Coupe Mulet est une coiffure qui laisse les cheveux longs dans la nuque et garde les trois côtés dégagés.

Read more »