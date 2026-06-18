Le Tribunal donne raison à Marcela Gori dans le conflit de gouvernance au Foyer anderlechtois

Une majorité du Conseil d'administration du Foyer anderlechtois avait suspendu Lotfi Mostefa et confié la présidence par intérim à Marcela Gori. Le tribunal a ordonné de respecter ces décisions jusqu'à un éventuel recours, renforçant la position de Gori qui promet une gouvernance rigoureuse.

Le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a rendu une décision favorable à Marcela Gori , soutenant les mesures prises par une majorité du Conseil d'administration du Foyer anderlechtois le 15 juin dernier.

Ces mesures suspendaient temporairement Lotfi Mostefa de ses fonctions de président et confiaient la présidence par intérim à Marcela Gori. L'aile socialiste du conseil d'administration et la direction contestaient la validité de cette décision. Le tribunal a ordonné la suspension d'une réunion convoquée le 18 juin et interdit toute délibération sur les points de son ordre du jour, estimant que les décisions du 15 juin doivent être respectées jusqu'à ce qu'elles soient annulées par une juridiction.

Marcela Gori a exprimé sa volonté de travailler à assurer une gestion irréprochable du Foyer anderlechtois, incluant rigueur, équité et intégrité dans la gestion du logement social. Elle rappelle avoir été critiquée pour ses signalements mais affirme avoir démontré la justesse de ses actions. L'affaire intervient dans un contexte d'information judiciaire et des travaux d'une commission d'enquête parlementaire. L'institution doit selon elle tourner la page des polémiques pour se recentrer sur sa mission principale





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