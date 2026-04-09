Le vapotage et le cancer : une nouvelle étude alerte sur les risques

Une étude australienne révèle un lien probable entre le vapotage, notamment avec les cigarettes électroniques à base de nicotine, et le développement de cancers, en particulier au niveau des poumons et de la bouche. Les chercheurs alertent sur les modifications précancéreuses et remettent en question l'utilisation du vapotage comme outil de sevrage.

Une étude australienne, basée sur une revue exhaustive de plus d'une centaine d'études scientifiques, suggère un lien inquiétant entre le vapotage et le cancer. Les chercheurs, menés par le professeur Bernard Stewart de l'Université de Nouvelle Galles du Sud, ont analysé des données allant de 2017 à 2025, incluant des recherches cliniques, des expériences sur animaux et des analyses en laboratoire.

Leurs conclusions pointent vers une possible nature cancérogène des cigarettes électroniques à base de nicotine, en particulier pour les cancers du poumon et de la bouche, et ce, indépendamment du tabagisme. Cette découverte intervient alors que l'usage des cigarettes électroniques se démocratise, notamment chez les jeunes. L'étude met en lumière des modifications précancéreuses incontestables chez les vapoteurs humains, alimentant ainsi les inquiétudes concernant les effets à long terme de cette pratique.\L'étude se base sur plusieurs types de données probantes. Des études sur l'être humain ont révélé des biomarqueurs associés à des lésions de l'ADN, un stress oxydatif et une inflammation, autant de processus impliqués dans le développement du cancer. Des expériences animales ont également fourni des preuves, avec l'apparition de tumeurs pulmonaires chez des souris exposées aux aérosols de cigarettes électroniques. De plus, les analyses en laboratoire ont confirmé la présence de substances cancérogènes, telles que des composés organiques volatils et des métaux provenant des dispositifs. Ces résultats sont corroborés par des rapports cliniques décrivant des cancers agressifs chez de jeunes vapoteurs sans facteurs de risque classiques. Ces observations soulignent la nécessité d'une vigilance accrue et d'une recherche continue sur les effets du vapotage sur la santé.\Parallèlement à cette étude, des alertes similaires ont été émises par des organismes tels que l'Anses en France. L'agence a mis en garde contre la présence d'aldéhydes, substances toxiques et cancérogènes, dans les émissions de vapotage. Elle a également souligné les effets cardiovasculaires possibles et les effets respiratoires associés à l'utilisation de cigarettes électroniques. Face à ces risques, la question des cigarettes électroniques est d'actualité. En Belgique, près d'un jeune sur six vapote, et le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, envisage d'interdire tous les arômes pour cigarettes électroniques, à l'exception de celui au tabac. L'étude remet également en question l'utilisation du vapotage comme outil de sevrage tabagique, suggérant que les substituts nicotiniques traditionnels pourraient être une option plus sûre. La situation exige une approche prudente et une information claire pour protéger la santé publique





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