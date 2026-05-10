Le vélo, inaccessible aux tout-petits à Bruxelles

Le nombre de cyclistes à Bruxelles continue d'augmenter, mais le vélo reste largement inaccessible aux tout-petits, selon les coordinatrices de la Kidical Mass, Leticia Sere et Cecilia Pagola. Les enfants représentent aujourd'hui que 1,3% des cyclistes, et un certain nombre d'entre eux ne peuvent pas se déplacer en vélo car le vélo ne leur est pas accessible. Pour résoudre ce problème, les organisatrices ont identifié trois priorités, qui peuvent être accélérées : le développement d'infrastructures cyclables physiquement séparées et interconnectées, la sécurisation des abords des écoles par la mise en place de zones scolaires, et l'application effective des limitations de vitesse à 30 km/h

Le nombre de cyclistes à Bruxelles continue d'augmenter, mais le vélo reste largement inaccessible aux tout-petits, selon les coordinatrices de la Kidical Mass, Leticia Sere et Cecilia Pagola.

D'après les données de l'Observatoire du vélo, les enfants représentent actuellement que 1,3% des cyclistes. On constate également une augmentation de l'utilisation des vélos familiaux, mais seulement 22% des vélos observés à Bruxelles sont équipés pour transporter des enfants, principalement via des vélos cargo (48%) ou des vélos cargo avec remorque (20%). Cela montre que les familles s'adaptent, mais que la ville n'est pas encore conçue à la hauteur des enfants.

Notre objectif est clair : rendre visible la place des enfants dans la circulation et plaider pour une infrastructure urbaine plus sûre. Nous avons identifié trois priorités qui peuvent être accélérées : le développement d'infrastructures cyclables physiquement séparées et interconnectées, la sécurisation des abords des écoles par la mise en place de zones scolaires, et l'application effective des limitations de vitesse à 30 km/h.

Une ville où les enfants peuvent circuler à vélo en toute sécurité est une ville plus agréable pour tou





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infrastructures Cyclables Sécurité Routière Limitation De Vitesse À 30 Km/H Courses Scolaires Infrastructures Cyclables Sécurité Routière

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex-champion de karting reconverti après une tumeur lance une tournée... d'un jour !Un artiste qui a déjà vécu dans 8 pays différents, ex-champion de karting reconverti après une tumeur cérébrale, lance une tournée... d'un jour ! Il passera dans toutes les provinces francophones belges et à Bruxelles, le samedi 16 mai, et se terminera à Bruxelles à une heure inconnue. Les horaires et lieux de passage seront dévoilés sur ses réseaux sociaux.

Read more »

Entrée libre pour la Journée de l'Europe à BruxellesLes institutions européennes ouvrent leurs portes au public pour que les citoyens puissent s'immerger dans les coulisses de l'Union européenne et comprendre comment elles influencent notre quotidien. Les visiteurs ont la possibilité de prendre à leur tour la place des députés européens dans l'hémicycle et également de faire des simulations de votes pour comprendre le processus décisionnel. À travers différents ateliers, ils découvriront toutes les thématiques pour lesquelles l'Union européenne prend des décisions.

Read more »

Violence et réinsertion : comment aider les jeunes impliqués dans le trafic de drogue ?Ce texte explore les causes et les conséquences du trafic de drogue, en abordant les parcours de Bilal et de Tahar Elhamdaoui, ainsi que la violence liée à ce sujet à Bruxelles et Marseille. Il évoque également les efforts pour réinsérer ces jeunes dans la société et la nécessité de leur donner une seconde chance.

Read more »

Minerval, heures de cours, économies en tout genre : le décret-programme au menu du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dès lundiLes discussions s’annoncent animées entre majorité et opposition au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles...

Read more »