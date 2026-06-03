Le Velobus, une solution de transport écologique et active pour les élèves de Wezembeek-Oppem

Découvrez comment le Velobus, un cuistax électrique en bois, remplace le bus scolaire pour le trajet vers la piscine, en favorisant l'activité physique et l'apprentissage de la mobilité douce chez les élèves de Wezembeek-Oppem.

C'est en pédalant que des élèves des écoles Saint-Georges et Notre-Dame de la Trinité de Wezembeek-Oppem se rendent désormais à la piscine, distante d'un peu moins de 3 kilomètres.

À bord de ce quadricycle amélioré, un chauffeur à l'avant dirige le véhicule et à l'arrière, les enfants assis pédalent. Appelé Velobus ou Veloctobus, ce cuistax en bois, à assistance électrique et limité à 15 km/heure, peut transporter jusqu'à 8 personnes. L'engin est praticable par tout temps puisqu'il est équipé de bâches de protection.

Quelle que soit la saison, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige, tant que les voitures sont aptes à rouler sur la route, le Velobus l'est aussi explique David De Myttenaere, l'un des trois instituteurs primaires avec Thomas Bontemps et Gilbert Desmet-Paulet à la base du projet et co-fondateurs de l'asbl portant le même nom. On a déjà roulé sur la neige et le véhicule tient bien la route assure-t-il.

La réflexion remonte à deux ans et demi quand le trio se demande si cela a encore du sens sur le plan écologique de mobiliser un bus pour les trajets courts. reprend David De Myttenaere afin de trouver le bon véhicule. Nous avons ensuite rencontré la police pour être sûrs que nous faisions les choses dans les règles et pour élaborer avec elle les meilleurs trajets possibles. Stimuler l'activité physique et les apprentissages.

À ce jour, les enfants font en moyenne 30 minutes de sport supplémentaire par semaine, ce qui est non négligeable dans un contexte où la sédentarité augmente chez les jeunes. Les enfants apprennent le code de la route, prennent l'habitude de porter le chasuble et le casque quand ils se déplacent à vélo. L'objectif à plus long terme, c'est qu'ils adoptent le vélo et les moyens de mobilité pour leurs déplacements quand ils seront adolescents puis adultes.

Si l'école ne doit plus affréter de bus, il y a tout de même le coût de la location à l'asbl Veloctobus qui, elle-même, doit amortir l'investissement conséquent de ces véhicules. Afin de recueillir les 200.000 euros pour leur acquisition, une plateforme de crowdfunding a été mise en place. Et pour éviter de payer des chauffeurs, appel est fait aux parents volontaires pour conduire ces Veloctobus. Ces volontaires sont formés et assurés par l'asbl.

Puisque la phase test a été concluante, les 2 établissements ont reconduit le projet. se réjouit David De Myttenaere. Sont concernés les élèves de la 3e maternelle à la 4e primaire. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, une 3e école s'est jointe au projet, à savoir l'école communale de Wezembeek-Oppem. L'asbl est également en contact avec d'autres écoles bruxelloises qui pourraient être intéressées par le projet.

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