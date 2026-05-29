Leandro Trossard, le joueur d'Arsenal, peine en équipe nationale en raison de son positionnement et de la concurrence avec ses coéquipiers. Le sélectionneur pense que Trossard manque de reconnaissance et que cela pourrait affecter son état d'esprit pendant la Coupe du Monde.

Leandro Trossard , le joueur d' Arsenal qui peine en équipe nationale , est victime de son positionnement et de la concurrence avec ses coéquipiers. Le joueur, qui a signé à Arsenal en 2023 pour 30 millions d'euros, a connu une saison explosive avec 17 buts et 3 assists en 46 sorties.

Cependant, en équipe nationale, il affiche 50 caps et peine à se faire reconnaître. Le problème de Trossard est qu'il est sensible à la critique et a besoin de liberté tactique pour se sentir valorisé. Le sélectionneur de l'équipe nationale, qui n'a pas souhaité être identifié, pense que Trossard manque de reconnaissance et que cela pourrait affecter son état d'esprit pendant la Coupe du Monde.

Le joueur est également victime de la concurrence avec des joueurs comme Doku, qui évolue à un niveau supérieur. Le sélectionneur pense que Trossard est plus performant en tant qu'ailier gauche et que le placer dans d'autres positions peut le rendre moins performant.

Enfin, le joueur a besoin d'une attention particulière de la part de l'équipe nationale pour se sentir bien et pour éviter de se sentir mal lors de la Coupe du Monde





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