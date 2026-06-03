Leasing ou achat : les conseils d'un expert automobile pour choisir sa voiture

Philippe Steveny, directeur des concessionnaires Steveny, explique les avantages du leasing privé et du crédit auto, et compare voitures thermiques et électriques.

Philippe Steveny, directeur du groupe Steveny, un concessionnaire automobile présent depuis plus de 50 ans en Wallonie, est intervenu dans la chronique Mon argent sur bel RTL pour éclairer les consommateurs sur les options d'acquisition de véhicules.

Il existe plusieurs méthodes pour les particuliers : l'achat classique avec ou sans crédit, et le leasing, qui peut inclure une option de rachat en fin de contrat. Selon Steveny, le choix dépend avant tout d'un calcul personnel basé sur le kilométrage et le budget familial. Le leasing privé, de plus en plus populaire, est un type de leasing opérationnel où les frais d'entretien et d'assurance sont inclus dans une mensualité fixe.

Cela permet aux ménages de connaître leurs dépenses à l'avance, sans surprise. En revanche, l'achat avec crédit reste un moyen traditionnel, mais les durées de financement se sont allongées : beaucoup de gens optent aujourd'hui pour 84 mois (7 ans), voire 120 mois. Cette étalement permet d'ajuster le budget, surtout pour les familles qui ont besoin de deux voitures pour se rendre au travail, car 70 % des Belges utilisent leur voiture pour leurs déplacements professionnels.

Steveny souligne que le leasing privé est particulièrement adapté à ceux qui préfèrent une gestion simplifiée et un budget maîtrisé, tandis que le crédit convient à ceux qui souhaitent être propriétaires du véhicule à long terme. Il est essentiel de comparer les offres et de prendre en compte les frais annexes comme l'assurance et l'entretien. Par exemple, un leasing peut sembler plus cher à première vue, mais il inclut souvent des services qui réduisent les coûts imprévus.

À l'inverse, un crédit peut offrir une mensualité plus basse si la durée est longue, mais le coût total des intérêts peut être élevé. Les consommateurs doivent également considérer la valeur de revente du véhicule après plusieurs années, un élément clé dans le calcul du coût global. Steveny recommande de simuler les différentes options avec un conseiller pour trouver la solution la plus adaptée à sa situation.

Il rappelle que le marché automobile évolue rapidement, avec l'essor des voitures électriques et des nouvelles offres de financement. Les constructeurs proposent souvent des promotions sur le leasing pour les modèles électriques, ce qui peut influencer la décision. En fin de compte, le choix entre leasing et crédit dépend des priorités de chacun : la tranquillité d'esprit ou la propriété durable.

Concernant le débat entre voitures thermiques et électriques, Steveny est catégorique : la voiture thermique reste moins chère en termes de loyer mensuel, mais l'électrique a ses atouts. Pour être intéressé par l'électrique, il faut être passionné ou disposer de panneaux solaires pour réduire les coûts de recharge. Selon lui, la voiture électrique roule très bien, mais elle restera une niche, car son autonomie et le réseau de recharge limitent encore son adoption massive.

La voiture thermique, quant à elle, est un très bon produit, fiable et économique pour la plupart des usages. Le choix dépend donc de l'utilisation du consommateur : pour les trajets urbains, l'électrique peut être avantageux, tandis que pour les longs trajets ou les régions rurales, le thermique reste plus pratique. Steveny conseille de ne pas se laisser influencer par les tendances et d'évaluer ses besoins réels.

Il note également que les aides gouvernementales pour l'achat de voitures électriques peuvent réduire l'écart de prix, mais qu'elles ne suffisent pas toujours à rendre l'électrique plus abordable que le thermique. En définitive, l'important est de choisir en connaissance de cause, en prenant en compte le coût total de possession sur plusieurs années. Les consommateurs doivent également être attentifs aux évolutions technologiques, car les batteries et l'infrastructure de recharge s'améliorent constamment, ce qui pourrait rendre l'électrique plus attractif à l'avenir.

Pour l'instant, Steveny estime que le thermique reste le choix le plus rationnel pour la majorité des ménages, sauf si des conditions spécifiques sont réunies. Il termine en rappelant que le leasing privé offre une flexibilité appréciable, surtout pour ceux qui changent fréquemment de véhicule. En résumé, que l'on opte pour le leasing ou l'achat, il est crucial de bien se renseigner et de comparer les offres pour faire le meilleur choix selon son budget et ses habitudes de conduite





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