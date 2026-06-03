Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft het onderzoek naar een nieuwe soort anticonceptiepil stopgezet. De nieuwe pil, op basis van de stof mifepriston, was veelbelovend omdat er minder bijwerkingen waren dan bij de klassieke pil. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat meer vrouwen dan verwacht toch zwanger werden. En daar waren bovendien veel buitenbaarmoederlijke zwangerschappen bij.

Leids Universitair Medisch Centrum stopt onderzoek naar nieuwe anticonceptiepil in Nederland. De nieuwe pil, op basis van de stof mifepriston, was veelbelovend omdat er minder bijwerkingen waren dan bij de klassieke pil.

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat meer vrouwen dan verwacht toch zwanger werden. En daar waren bovendien veel buitenbaarmoederlijke zwangerschappen bij. Het onderzoek van het LUMC ging in 2024 van start. Het gaat om mifepriston, een middel dat ook gebruikt wordt in de abortuspil en de behandeling na een miskraam.

Uit eerder onderzoek bleek dat mifepriston in lagere dosissen een zwangerschap zou kunnen helpen voorkomen. Het LUMC hoopte te kunnen aantonen dat dat effectief zo was, dat er geen gezondheidsproblemen ontstonden en dat de bijwerkingen minder waren dan bij de klassieke pil. De laatste jaren is het gebruik van de klassieke pil sterk gedaald, onder meer door die bijwerkingen.

Maar ook zijn er veel vrouwen die geen hormonale anticonceptie mogen gebruiken, zoals vrouwen met een verhoogd risico op een trombose of erfelijke borstkanker. De klassieke pil is, net zoals de prikpil, de pleister, de vaginale ring of het hormoonspiraaltje, zogenoemde hormonale anticonceptie. Ze bevat de hormonen progesteron en oestrogeen. Zeer effectief om de kans op zwangerschap te voorkomen, maar helaas kampen veel vrouwen met bijwerkingen.

Denk aan stemmingsklachten, een verhoogde kans op trombose en een verminderd libido. Mifepriston bevat zelf geen hormonen, maar heeft wel een blokkerend effect op progesteron. Dat is het hormoon dat zorgt voor de opbouw van slijmvlies in de baarmoeder, zodat een bevruchte eicel zich daar kan nestelen. Een dosis van 50 mg mifepriston per week verhindert de werking van progesteron, waardoor het slijmvlies verandert en er maar moeilijk een zwangerschap kan ontstaan.

Omdat het baarmoederslijmvlies verandert, wordt het bloedverlies bij de menstruatie ook veel minder. Aan het onderzoek van het LUMC werkten 14 Nederlandse ziekenhuizen mee. Meer dan 500 vrouwen namen eraan deel. Gedurende 1 jaar gebruikten ze 1 keer per week mifepriston 50 mg als enige voorbehoedsmiddel.

Bij de start van het onderzoek, na 3 maanden, na 6 maanden en na 12 maanden volgde een controle in het ziekenhuis. Na 9 maanden was er een telefonische check-up. Elke 4 weken moesten ze thuis een zwangerschapstest doen. Tijdens en na het onderzoek moesten de vrouwen ook 5 vragenlijsten invullen.

Via een app moesten ze dagelijks enkele vragen beantwoorden over meer bijwerkingen, bloedverlies en de beleving van seksualiteit. Als de resultaten van het onderzoek gunstig waren, kon het proces starten om mifepriston te laten registreren bij de geneesmiddeleninstanties. De onderzoekers hoopten een pil te ontwikkelen die ook gebruikt kon worden door vrouwen die geen hormonale anticonceptie willen of mogen gebruiken. Maar zover komt het dus niet.

Het LUMC liet gisteren weten dat het onderzoek voortijdig wordt stopgezet. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er een groter aantal positieve zwangerschapstesten en zwangerschappen was dan verwacht. Bovendien waren er ook wel wat buitenbaarmoederlijke zwangerschappen bij, en die kunnen levensbedreigend zijn. Dat baarde de onderzoekers zorgen en gaf mee aanleiding tot de beslissing om het onderzoek te beëindigen





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Leids Universitair Medisch Centrum LUMC Nieuwe Anticonceptiepil Mifepriston Zwangerschap Buitenbaarmoederlijke Zwangerschappen

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