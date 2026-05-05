Leipzig : Un automobiliste fonce sur des piétons, faisant deux morts et de nombreux blessés

Un automobiliste a semé la panique à Leipzig en Allemagne en percutant des piétons dans une rue piétonne. Le bilan est lourd avec deux morts et plusieurs blessés. L'enquête est en cours pour déterminer les motivations du conducteur.

Une scène de chaos et de terreur s'est déroulée lundi après-midi dans le centre-ville de Leipzig , en Allemagne , lorsqu'un automobiliste a délibérément foncé à grande vitesse dans une zone piétonne animée.

L'incident, survenu vers 16h45, a semé la panique parmi les passants et a entraîné un bilan tragique. Le véhicule a parcouru près de 500 mètres dans la rue piétonne, fauchant plusieurs personnes sur son passage. Les secours ont rapidement été déployés sur place pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone. Le bilan provisoire fait état de deux décès, une femme âgée de 63 ans et un homme de 77 ans, tous deux de nationalité allemande.

En outre, au moins deux personnes ont été grièvement blessées et une vingtaine d'autres ont subi des blessures plus légères. Les autorités craignent que le nombre de victimes puisse encore augmenter dans les heures à venir, compte tenu de la gravité de certains cas. Les témoignages recueillis sur les lieux décrivent une scène de panique indescriptible.

Un habitant de 31 ans, assis à la terrasse d'un café au moment des faits, a raconté avoir sauté sur le côté pour échapper à la voiture folle, estimant qu'il n'y avait qu'un demi-mètre entre lui et le véhicule. Il a également été témoin d'une scène particulièrement choquante, celle d'une femme traînée sur le capot de la voiture sur toute la longueur de la rue avant que le conducteur ne freine brusquement.

Selon lui, les cris des passants ont permis d'alerter les personnes présentes et d'éviter un bilan encore plus lourd. L'intervention rapide des forces de l'ordre a permis d'appréhender le conducteur, un Allemand de 33 ans, peu après l'incident. Il s'est immobilisé de lui-même dans son véhicule et a été interpellé sur place. Des témoins rapportent que des passants ont tenté de l'extraire de la voiture avant l'arrivée de la police.

Une enquête a été ouverte pour meurtres et tentatives de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et les motivations du suspect. À ce stade, les raisons qui ont poussé l'homme à commettre cet acte restent inconnues. Le ministre de l'Intérieur de Saxe, Armin Schuster, a évoqué la possibilité d'une 'Amokfahrt', un terme allemand désignant une attaque commise dans un état de rage ou de frénésie, souvent lié à une instabilité psychique.

Il a toutefois souligné que les circonstances exactes devront être établies par l'enquête en cours. Les autorités n'ont pas évoqué de motivation politique pour le moment. Cet incident tragique rappelle les attaques similaires qui ont frappé l'Allemagne ces dernières années, notamment l'attentat au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin en 2016, ainsi que des incidents similaires à Magdebourg en 2024 et lors d'un cortège syndical à Munich début 2025.

Ces événements soulignent la nécessité de renforcer la sécurité dans les lieux publics et de lutter contre les troubles psychologiques qui peuvent conduire à de tels actes de violence. La ville de Leipzig est en deuil après cette journée noire, et les autorités s'engagent à tout mettre en œuvre pour soutenir les victimes et leurs familles. Une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les opérations de secours et d'assistance psychologique aux personnes touchées par cette tragédie.

L'enquête se poursuit activement pour faire la lumière sur les motivations du suspect et déterminer s'il a agi seul ou avec la complicité d'autres personnes. Les autorités appellent les témoins de l'incident à se manifester afin de fournir des informations qui pourraient être utiles à l'enquête. La priorité absolue est de comprendre ce qui a poussé cet homme à commettre un tel acte et de prévenir de futurs drames.

La communauté locale est sous le choc et se mobilise pour apporter son soutien aux victimes et à leurs proches. Des hommages et des veillées sont prévus dans les prochains jours pour rendre hommage aux victimes et exprimer la solidarité de la population. Cet événement tragique a profondément marqué la ville de Leipzig et laissera des cicatrices durables dans la mémoire collective





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