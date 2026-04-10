Lemon Straw : Une Ode à la Musique et aux Voyages, Entre Pop Lumineuse et Introspection

Rencontre avec Giani Sabia, l'âme de Lemon Straw. Le groupe, fort de sa fidélité musicale et humaine, nous dévoile ses influences, de Londres à New York, et les anecdotes familiales qui ont façonné son art. Un voyage dans l'univers d'un groupe à la pop anglo-saxonne assumée.

Il y a quelque chose de rare chez Lemon Straw : une fidélité, tant musicale qu’humaine. Depuis ses débuts à la fin des années 2000, le groupe trace un sillon délicat entre pop lumineuse et introspection acoustique feutrée. Au cœur du projet, une voix, une plume : celle de Giani Sabia . C’est loin de son Borinage natal, entre Londres et New York, que l’auteur-compositeur affine ses premières compositions.

Une errance formatrice, presque initiatique, qui imprègne encore aujourd’hui l’ADN du groupe : Après avoir travaillé à l’usine pendant des années, j’ai eu besoin d’une coupure, d’une véritable coupure, et sortir de tout ce que je connaissais. Je suis donc parti en Angleterre, à Londres, car j’ai une partie de ma famille qui y a immigré. Puis j’ai voulu partir encore plus loin, à New York, car je trouvais qu’à Londres… On parlait un peu trop français pour moi (rires). Et j’y ai vécu des choses extraordinaires. Ce groupe, Lemon Straw, c’est un hommage à John Lennon oui… Mais le Straw est venu naturellement au travers de ce que j’ai pu vivre pendant ces années-là justement. Nourri depuis toujours par les grandes formations anglo-saxonnes allant des Beatles à Genesis, en passant par The Police, l’autodidacte n’a jamais cessé de faire vibrer les cordes de ses guitares. Malgré ses racines belges, le jeune Sabia regarde ailleurs. Vers une pop anglo-saxonne assumée, où la mélodie prime et où l’émotion ne triche pas. Une vision de la musique qui ne le quittera jamais réellement : Ce que j’aime, c’est partager mes histoires. En tant qu’auteur-compositeur, lorsque j’écris une chanson je suis complètement seul, à nu. Donc, quand on peut la jouer devant des gens, ça me tient à cœur d’en raconter l’histoire. Je n’invente rien, je ne suis pas un poète. Je raconte des bouts d’histoire de ma vie mais, mes bouts d’histoires peuvent aussi être les vôtres. Et j’adore partager ce genre de chose. Les voyages forment la jeunesse, a-t-on toutes et tous entendu au moins une fois dans nos vies. Pour notre invité de la semaine, si la formule résonne avec justesse, elle ne suffit pas à tout expliquer. Car si les départs ont compté, c’est aussi dans son environnement familial que Giani Sabia a puisé les premières notes de son parcours, porté très tôt par les passions de ses parents, qui ont contribué à façonner son regard et son âme d’artiste. Le premier souvenir que j’ai de l’Italie en musique… Ça restera toujours cette image de ma mère qui acheta cette cassette bleue d’Eros Ramazzotti. Puis, l’italien est chantant ! Ma mère fredonnait tout le temps et sans s’en rendre compte, raconte-t-il. Et si les premiers souvenirs musicaux de l’auteur-compositeur nous ramènent du côté de son Italie familiale, c’est bien à Mons que tout commence réellement à prendre forme et ce, bien avant la naissance de sa seconde famille qu’est devenu Lemon Straw. Son père, ouvrier à l’usine, va alors poser un geste décisif dans le parcours du jeune Giani Sabia : du jour au lendemain, il reprend un piano-bar de la région. Un virage inattendu, qu’il raconte : C’était complètement improbable (rires). Mais mon père a compris que juste penser à la survie, à force, ça devenait limite. Il a décidé de tenter autre chose et c’est à ce moment-là qu’il a repris ce piano-bar. C’est là que j’ai découvert cette ambiance singulière, la musique, etc. À l’époque, il y avait beaucoup de jazz, mais autant que de chansons françaises finalement. Une histoire qui l’inspirera d’ailleurs jusque dans ses morceaux, comme nous le dévoile Home, issu du dernier album du groupe, paru l’année dernière. Avant de conclure cette rencontre et de s’immerger dans les recommandations culturelles habituelles de Françoise Baré, c’est vers deux de nos plus belles salles de concerts que nos regards se tournent si vous avez envie après ces quelques lignes, d’aller secouer la tête sur les riffs de Lemon Straw : une première fois, à l’occasion du Classic 21 Festival le 6 juin prochain au Louvexpo de La Louvière, pour enfin terminer l’année en beauté entre les murs de l’Ancienne Belgique bruxelloise où le groupe se produire en octobre prochain. La salle vient d’augmenter sa capacité mais il ne reste que quelques places… Ne tardez pas ! Et si c’est déjà la fin de cette rencontre avec Giani Sabia, auteur-compositeur de Lemon Straw, soyez rassurés : Culture en Prime revient la semaine prochaine, sur La Une et d’ores et déjà en streaming sur RTBF Auvio





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