Lenie Onzia nommée sélectionneuse des Red Flames après le départ d'Elisabet Gunnarsdottir

L'URBSFA confirme la nomination de Lenie Onzia, 37 ans, comme nouvelle sélectionneuse des Red Flames. Elle succède à Elisabet Gunnarsdottir et renforce son staff avec Kevin Bogemans et Irene Fuhrmann.

Lenie Onzia a été officiellement désignée comme la nouvelle sélectionneuse principale des Red Flames par l'Union Royale Belge de Football. Cette nomination fait suite au départ d' Elisabet Gunnarsdottir, qui avait quitté ses fonctions après l'élimination de l'équipe nationale féminine lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde. À l'âge de 37 ans, Lenie Onzia apporte une expertise unique, ayant été elle-même une Red Flame reconnue avec 51 sélections en équipe nationale.

Parcours technique et licence UEFA Pro

La montée en grade de Lenie Onzia vers le poste de dirigeante technique de l'équipe senior représente l'aboutissement d'une carrière riche et variée. Elle a débuté sa formation technique au sein de l'école foot-élite-études tandis qu'elle jouait encore activement. Son expérience sur le terrain, acquise dans des clubs majeurs tels qu'OH Leuven, Arsenal, le FC Twente et le VVV-Venlo, constitue un atout précieux pour sa nouvelle fonction.

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Après avoir mis un terme à sa carrière internationale de joueuse en 2022, Lenie Onzia a rejoint immédiatement le staff technique des Belgian Red Flames pour l'Euro 2022. Elle a ensuite occupé le poste d'entraîneuse adjointe de l'équipe U23 avant de prendre la direction de l'équipe des U17. Son parcours a été couronné en septembre 2026 avec l'obtention de sa licence UEFA Pro, la qualification d'entraîneur la plus élevée en Europe.

Renforcement stratégique du staff technique

L'Union Royale Belge de Football a décidé de renforcer considérablement l'encadrement technique en nommant deux figures expérimentées aux côtés de Lenie Onzia. Kevin Bogemans a été officiellement choisi pour le poste d'entraîneur adjoint. Il remplace les besoins en continuité tactique grâce à sa connaissance approfondie du parcours des jeunes Talents belges.

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Kevin Bogemans apporte une expertise directe, ayant dirigé précédemment la sélection féminine belge U23 et servi comme entraîneur adjoint de l'équipe U19. Sa familiarité avec la génération actuelle de joueuses des Red Flames est jugée essentielle pour assurer une transition fluide vers ce nouveau cycle compétitif international.

Irene Fuhrmann a été intégrée au staff en qualité de Senior Technical Advisor. Cette ancienne sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d'Autriche, qui a mené son équipe jusqu'aux quarts de finale de l'Euro 2022, vient apporter une dimension internationale cruciale. Elle rejoint une fédération aux structures similaires à la sienne.

Défis et perspectives pour le nouveau cycle

Les responsables de l'Union Royale Belge de Football ont souligné que Lenie Onzia connaît parfaitement le fonctionnement interne de la fédération. Sa double casquette de joueuse historique et de formatrice technique auprès des équipes de jeunes en fait la personne idéale pour cette nouvelle structure. Le soutien total de la fédération lui est assuré pour réussir cette transition.

Avec Kevin Bogemans et Irene Fuhrmann, deux profils de haute qualité ont intégré l'équipe dirigeante technique. Leur combinaison d'expertise locale et internationale vise à soutenir la sélection nationale dans sa quête de performance. Lenie Onzia a exprimé son honneur de relever ce défi, affirmant que l'ambition servira de ligne de conduite pour poursuivre le travail avec le groupe actuel.