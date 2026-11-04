Lens subit la plus lourde défaite en Ligue des Champions face à Côme

Lens encaisse un record historique de 1-9 face à Côme en Ligue des Champions. Découvrez les détails de cette défaite cuisante et les résultats des autres matchs européens.

Le Stade Bollaert-Delelis a assisté à une performance historique, et malheureusement désastreuse, pour le Racing Club de Lens. Les Lens ois ont subi une défaite record de 1-9 contre le F.C. Côme 1907 lors de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cet affrontement, qui devait initialement être une fête pour les supporters locaux, s'est rapidement transformé en cauchemar tactique et technique pour l'équipe de Cesc Fabregas.

Une domination absolue de Côme dès l'entrée en jeu

Le Grec Anastasios Douvikas a imposé son autorité dès la première période en inscrivant un doublé rapide. Il a également délivré une passe décisive pour Nico Paz, porteur d'une avance de 0-3 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Da Cunha, Kempf et un troisième but de Douvikas ont doublé la mise avant que Liberali ne porte le score à 0-7. Lens a réduit l'écart par Luis Aguilar à la 65e minute, mais les visiteurs ont répondu par les buts de Baturina et Papaccioli pour figer le résultat.

Also read Victoires du Galatasaray et du Sporting Portugal en Ligue des Champions

Contexte sportif et conséquences historiques pour le club

Ce résultat constitue la plus lourde défaite jamais enregistrée par un club français en Ligue des Champions. Il s'agit également de la plus large victoire obtenue par une équipe à l'extérieur dans l'histoire de la compétition. Cette performance exceptionnelle de Côme place l'équipe italienne en position favorable pour la suite de la phase de ligue, tandis que Lens fait face à une crise sportive majeure.

Advertisement

Résultats des autres rencontres européennes majeures

Dortmund a remporté un match difficile contre le Betis Seville grâce à un but tardif de Konstantinos Karetsas à la 78e minute. Porto a dominé Naples 4-1 avec des réalisations de Bednarek, McTominay, Veiga et Samu. Manchester City s'est imposé 3-2 contre Leipzig grâce à un but d'Erling Haaland. Arsenal a gagné 2-1 contre Stuttgart grâce à Madueke et Gyokeres. Bruges a battu le PSV Eindhoven 2-1, tandis que le Viking norvégien a remporté son match contre Sabah.