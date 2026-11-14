Leo Timmers in Top 10 NYT Prentenboeken 2026

Vlaams illustrator Leo Timmers haalt de tweede keer de Top 10 van de New York Times met 'Kiki en ik'. Een bevestiging van zijn unieke stijl en harde werk.

De Vlaamse jeugdauteur en illustrator Leo Timmers heeft een prestigieuze onderscheiding ontvangen van de New York Times. Het kinderboek 'Kiki en ik' is officieel verkozen tot één van de tien beste prentenboeken van het jaar 2026. Deze erkenning markeert een significant moment in de internationale carrière van de Gentse kunstenaar, die daarmee bevestigt dat hij tot de top van de wereldliteratuur voor kinderen behoort.

Leo Timmers en de New York Times Top 10

Leo Timmers schrijft hiermee geschiedenis als hij voor de tweede keer op zijn palmares de vermelding van de New York Times kan noteren. De vorige keer dat hij deze eer kreeg, was in het jaar 2019 met zijn boek 'Aap op Straat'. De krant eert sinds 1952 jaarlijks samen met de New York Public Library tien illustratoren die de liefde voor lezen bij kinderen aanwakkeren. Deze lijst is wereldwijd erkend als een van de meest toonaangevende keuzes voor illustratief werk in de kinderboekensector.

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Het Verhaal en de Visuele Stijl van Kiki

In het verhaal 'Kiki en ik' illustreert Leo Timmers het avontuur van een jong meisje genaamd Kiki en haar paard. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van het paard zelf, wat een unieke dynamiek creëert tussen de personages. Kiki en haar paard vormen een onafscheidelijk duo dat samen de wereld ontdekt, waarbij Kiki tijdens hun reis stilaan opgroeit. De New York Times beschrijft hoe Timmers wisselt tussen kleurrijk geschilderde, woordeloze dubbele pagina's waarop het prachtige landschappen doorkruist.

Naast deze kleurrijke elementen benadrukt zijn zwart-witte pen-en-inkt-stijl de expressiviteit van de paardenverteller. Deze technique versterkt de kleinere momenten die de blijvende band tussen Kiki en haar paard vormgeven. De krant erkent dat Timmers met dit specifieke boek opnieuw een plek in de top 10 geïllustreerde kinderboeken heeft veroverd. Zijn vermogen om verschillende visuele talen te combineren draagt bij aan de wereldwijde populariteit.

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Reaktie en Ervaringen van Leo Timmers

De reactie van Leo Timmers op het nieuws was verrast, aangezien hij er niet mee had gerekend. Zijn Amerikaanse uitgever belt hem en vraagt of hij een momentje heeft om te bellen, iets wat hij aanvankelijk niet interpreteerde als het goede nieuws. Leo Timmers bekijkt de lijst jaarlijks in november, maar had niet verwacht er zelf opnieuw tussen te staan. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat dit een tweede keer gebeurt, mede omdat de concurrentie erg hoog is.

Volgens de illustrator is het verschil in vorm en verhaal van 'Kiki en ik' cruciaal geweest voor deze selectie. Het boek is voor hem een totaal ander werk geworden, waarbij hij probeerde om iets nieuws te doen met de illustratie. Hij benadrukt dat 'Kiki en ik' spreekt door middel van beeld, iets wat hem volledig uit zijn comfortzone haalde. De bevestiging moedigt hem aan om zijn eigen keuzes te blijven maken.

Tijd en Inspanning achter het Boek

Leo Timmers heeft twee jaar aan dit werk besteed, wat hij vergelijkt met het maken van twee boeken in elkaar. De eerste helft van het boek is in zwart-wit getekend met pen, waarna grote landschappen volgen geschilderd met acrylverf. Hij mocht zichzelf deze twee stijlen toe-eigenen en leerde echt tekenen en arceren met de pen. Het proces was gekenmerkt door veel twijfel en gezwoeg, wat zijn intensieve betrokkenheid bij het creatieve proces onderstreept.

Toekomst en Internationaal Bereik

Leo Timmers reist volgende week naar New York om de award van de New York Times en de New York Public Library in ontvangst te nemen. Hij heeft daar warme herinneringen aan de ceremonie van 2019, die hij beschouwt als een echte viering van de illustratie. De prijs opent internationaal deuren en heeft ervoor gezorgd dat ook kleinere landen het risico namen om zijn werk te vertalen. Sinds 1999 heeft hij al 20 kinderboeken uitgebracht, vertaald in meer dan 43 talen.

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Ondanks zijn drukke agenda met reizen voor zijn vertaalde boeken, werkt hij aan een opvolger. Hij geeft aan nooit digitaal te werken en is momenteel veel op reis. Dit houdt in dat nieuw werk wat langer op zich laat wachten, maar hij blijft trouw aan zijn methode. Volgens hem gaat er niets boven het maken van prenten met potlood en verf op papier, wat zijn unieke signatuur blijft vormen.