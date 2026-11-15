Léon XIV à Santa Cruz : vol en hélicoptère et discours contre le racisme au Pérou

Découvrez les détails du voyage de Léon XIV à Santa Cruz au Pérou, incluant son vol en hélicoptère et son engagement pour les descendants d'Africains esclave.

Le pape Léon XIV a fait une entrée spectaculaire à Santa Cruz, au Pérou, ce samedi 14 novembre. Arrivé en hélicoptère, il a occupé le poste de copilote aux côtés de deux pilotes de la force aérienne péruvienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée en Amérique du Sud qui s'achèvera ce lundi 16 novembre.

Vol en hélicoptère et partage numérique

Le souverain pontife a effectué ce trajet aérien avec les deux pilotes péruviens qui ont ensuite diffusé de nombreuses vidéos de leur rencontre sur les réseaux sociaux. Les images montrent clairement le chef de l'Église catholique assis dans le cockpit de l'appareil. Cette proximité avec les équipiers a marqué les esprits lors de son arrivée dans cette région du Pérou.

Also read Visite du pape Léon XIV à Chiclayo au Pérou

Dénonciation des discriminations historiques

À Zaña, Léon XIV a célébré les 300 ans de la canonisation de saint Turibe de Mogrovejo. Il a invoqué la mémoire des générations d'hommes et de femmes africains réduits en esclavage. Le pape a souligné les grandes souffrances et humiliations imposées à ces populations lors de cette cérémonie à l'ancienne cité coloniale.

Advertisement

Témoignage sur l'héritage colonial

Saint Turibe de Mogrovejo, archevêque de Lima né en Espagne en 1538, s'était illustré par sa défense des peuples indigènes. Gloria Zapata, 75 ans, originaire de Zaña, a confirmé l'existence de discriminations passées. Elle a déclaré que les Afro-descendants étaient encore mal vus jusqu'à récemment dans la société péruvienne.

Impact mémoriel et fin de tournée

Cette visite permet de renouer avec l'histoire locale et l'engagement du saint patron de l'archidiocèse. Léon XIV, qui a vécu près de deux décennies au Pérou, utilise cette occasion pour rappeler l'importance de la justice sociale. Sa présence se conclura le 16 novembre, marquant la fin de cette étape importante de son pèlerinage.