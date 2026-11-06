Léon XIV arrive en Uruguay pour une tournée latino-américaine intense

Le pape Léon XIV atterrit à Montevideo pour visiter l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou. Cette mission vise à soutenir les fidèles catholiques face au déclin démographique et à la montée du protestantisme évangélique.

Le vaisseau amiral du Saint-Siège a pris son envol depuis l'aéroport de Fiumicino à Rome peu après sept heures du matin, confirment les observateurs de l'agence AFP présents à bord de l'appareil. La mission diplomatique et spirituelle de Léon XIV est destinée à toucher le sol uruguayen vers vingt heures trente, heure locale, à l'aéroport de Montevideo. Cette escale marque le début d'une série de visites d'État et pastorales d'une grande intensité à travers l'Amérique latine.

Un agenda chargé en Amérique du Sud

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, affronte un programme chargé qui le mènera successivement à travers l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou durant ce périple intercontinental. La diplomatie vaticane a prévu des rencontres multiples et variées avec les plus hautes autorités politiques des nations hôtes. En parallèle de ces fonctions diplomatiques, Léon XIV compte rendre visite aux détenus, aux populations démunies et aux anciennes connaissances liées à sa carrière passée.

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Des racines péruviennes et une identité unique

Cette visite revêt une dimension historique car Léon XIV est devenu le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique à occuper la fonction suprême de l'Église catholique. Avant son élection, il a passé près de vingt années de sa vie en tant que missionnaire actif au Pérou, un territoire qui lui a d'ailleurs conféré la nationalité locale. Cette expérience prolongée a forgé un lien profond et durable avec le continent latino-américain, justifiant son enthousiasme manifesté mercredi lors de l'annonce du voyage.

Lutter contre le déclin du catholicisme

Le chef de la communauté mondiale comptant 1,4 milliard de catholiques a exprimé son espoir que ce voyage puisse revitaliser la foi dans des régions en mutation rapide. Il existe une tendance préoccupante à la baisse des effectifs catholiques au profit des églises évangéliques qui connaissent une croissance significative. Les nations visitées partagent également des défis sociaux communs, notamment une aggravation des inégalités économiques et sociales, ainsi qu'une recrudescence des violences urbaines dans plusieurs zones.

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Un défi démographique et une santé préservée

Le contexte démographique de ces pays montre un fort déclin naturel de la population, ce qui complique la transmission de l'identité religieuse traditionnelle. Sur le plan de la santé, le Vatican a rassuré le public en confirmant que l'opération récente pour retirer un nodule cancéreux ne contre-indique pas le déplacement. Les médecins ont donné leur autorisation formelle après avoir vérifié que l'état général du pape est stable et qu'aucune mesure médicale supplémentaire n'est requise au-delà des soins habituels prévus.

La logistique et la suite du périple

La sécurité et le bien-être de Léon XIV restent la priorité absolue des équipes médicales et logistiques qui l'accompagnent durant cette tournée. Le calendrier officiel prévoit une succession dense d'événements publics et de cérémonies religieuses pour maximiser l'impact de cette visite pastorale. Les autorités locales ont déployé des moyens considérables pour accueillir le chef d'État pontife, soulignant l'importance stratégique de ces relations bilatérales avec le Saint-Siège.