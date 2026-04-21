Leonardo Bonucci rêve de Pep Guardiola pour redresser une Italie en crise

Leonardo Bonucci appelle à une révolution profonde du football italien en proposant la nomination de Pep Guardiola à la tête de la sélection nationale après les récents échecs lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Dans une déclaration qui a fait grand bruit lors de la cérémonie des Laureus à Madrid, l'ancien défenseur emblématique de la Squadra Azzurra , Leonardo Bonucci , a exprimé une ambition audacieuse pour l'avenir du football italien. Alors que le pays traverse une période de turbulences marquée par des éliminations répétées, l'ancien international n'a pas hésité à avancer le nom de Pep Guardiola pour occuper le poste de sélectionneur national.

Pour Bonucci, recruter le stratège espagnol de Manchester City ne serait pas simplement un choix tactique, mais le catalyseur nécessaire pour opérer une révolution culturelle et technique au sein du football transalpin, après trois absences consécutives aux phases finales de la Coupe du Monde. Le constat dressé par l'ancien joueur est sans appel : le football italien est en quête de repères après le choc provoqué par la démission de Gennaro Gattuso, survenue suite à l'élimination prématurée contre la Bosnie-Herzégovine lors des barrages. Pour Bonucci, il est temps de passer à une ère nouvelle, en s'appuyant sur un leadership fort capable de transformer le potentiel brut en performances concrètes. Il compare d'ailleurs avec une pointe de nostalgie l'équipe actuelle victorieuse à l'Euro 2021 à la génération précédente, soulignant que si le talent pur semble être au rendez-vous, c'est la maturité psychologique et la force mentale qui font cruellement défaut dans les moments charnières où la pression atteint son paroxysme. L'apport d'une figure comme Guardiola, réputé pour sa rigueur et sa vision du jeu, permettrait, selon lui, d'insuffler cette discipline indispensable pour franchir les obstacles internationaux. Bien qu'il admette volontiers que le recrutement d'un entraîneur du calibre de Guardiola relève de l'utopie financière et structurelle, Bonucci martèle que rêver est une étape nécessaire à la reconstruction. Le champion d'Europe insiste sur le fait que l'échec doit servir de moteur plutôt que de tombeau. Il appelle les instances du football italien à repenser leur modèle de formation et de gestion d'équipe. Selon lui, le simple fait de viser l'excellence absolue, même de manière inaccessible à court terme, force le système à se questionner et à progresser. En somme, cette sortie médiatique n'est pas seulement un appel du pied au technicien de Manchester City, mais un cri du cœur pour que l'Italie cesse de se regarder dans le miroir des succès passés et commence à construire, avec ambition et humilité, un projet sportif durable capable de ramener la Squadra Azzurra au sommet de la hiérarchie mondiale





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