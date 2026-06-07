Leonor, de dochter van koning Felipe en koningin Letizia, heeft haar basiscursus parachutespringen succesvol afgerond

De 20-jarige Leonor heeft haar basiscursus parachutespringen succesvol afgerond als aanvulling op haar militaire opleiding. Ze heeft ook ervaring opgedaan in de luchtmacht en heeft 10 havens in 8 landen bezocht. Tijdens haar opleiding heeft ze echter twee keer in woelig water terechtgekomen.
De 20-jarige dochter van koning Felipe en koningin Letizia, Leonor , heeft haar basiscursus parachutespringen succesvol afgerond. Ze koos hiervoor als aanvulling op haar militaire opleiding aan de Algemene Lucht- en Ruimtevaartacademie van Zaragoza.
Het behalen van dit brevet is een primeur binnen de koninklijke familie van Spanje, net als haar vader Felipe en grootvader Juan Carlos. Leonor volgt een intensieve militaire opleiding van 3 jaar, waarbij ze telkens een jaar door zal schuiven naar de landmacht, de marine en de luchtmacht. Tijdens haar opleiding heeft ze ook ervaring opgedaan in de luchtmacht, waarbij ze 10 havens in 8 landen heeft aangedaan.
Tijdens haar verblijf aan boord van het marineschip Juan Sebastián de Elcano heeft Leonor echter twee keer in woelig water terechtgekomen. Ondanks deze ongemakkelijke voorpagina's heeft Leonor haar inzet en nederigheid getoond tijdens haar pilotenopleiding in San Javier en heeft ze de Gouden Medailles van Murcia ontvangen voor haar inzet. Leonor begint in september aan een nieuw hoofdstuk, waarbij ze de richting politieke wetenschappen aan de universiteit van Madrid zal volgen.
Ze zal ook tijd hebben om acts de presence te geven, zoals ze dat de voorbije jaren ook deed bij onaangekondigde bezoeken
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