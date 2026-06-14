Les 24 Heures du Mans : Toyota s'impose devant WRT

Toyota a remporté les 24 Heures du Mans devant l'écurie belge WRT. La course a été intense avec de nombreux moments de stress pour les pilotes. Vincent Vosse, patron de WRT, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance vis-à-vis de toutes les personnes impliquées dans le projet.

Vincent Vosse, patron de l'écurie WRT , a exprimé sa fierté et sa reconnaissance vis-à-vis de toutes les personnes impliquées dans le projet. La BMW M Hybrid V8 N.20, pilotée par Sheldon Van der Linde, Robin Frijns et René Rast , a terminé deuxième à 10 secondes de la victoire.

Le fait que Toyota ait pu compter sur 2 voitures dans le final a joué un rôle, mais ils étaient aussi au bon endroit au bon moment. Ils méritent cette victoire comme on l'aurait méritée aussi. C'est la loi de la course, ça nous chargera les batteries pour les prochaines courses et pour l'année prochaine





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

24 Heures Du Mans Toyota WRT Sheldon Van Der Linde Robin Frijns René Rast

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

24 Heures du Mans, qui sont les favoris ? 'BMW et Cadillacs, ça marche fort, mais il ne faut pas oublier Toyota et Ferrari'Ferrari avec sa 499P va-t-il pouvoir remporter une quatrième victoire de suite aux 24 Heures du Mans ? Cette année,...

Read more »

Météo en Belgique : le soleil s’étendra au fil des heuresAprès un début de matinée assez chargée en nuages, les éclaircies reviendront peu à peu. Les gouttes seront rares des...

Read more »

24 Heures du Mans : BMW s'élance en pole position grâce à Dries Vanthoor (Direct vidéo intégral dès 15h30)La Ferrari 499P est invaincue au Mans depuis 2023, mais l'Hypercar italienne est en difficulté depuis les premières...

Read more »

24 Heures du Mans : victoire de la Toyota N°7, l'équipe belge WRT signe une 2e place historiqueL'équipage composé du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et du Néerlandais Nick de Vries s'est imposé...

Read more »