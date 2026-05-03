Les 76ers créent l'exploit en éliminant les Celtics après un match 7 historique

Les Philadelphia 76ers ont réalisé une remontée exceptionnelle en éliminant les Boston Celtics lors d'un match 7 serré en demi-finale de conférence Est. Joel Embiid, malgré son retour après une opération, a été décisif avec 34 points, tandis que Tyrese Maxey a scellé la victoire. Les Celtics, privés de Jayson Tatum, n'ont pas réussi à concrétiser leur avantage initial.

Les Philadelphia 76ers ont créé la surprise en éliminant les Boston Celtics lors d'un match 7 intense en demi-finale de conférence Est. Joel Embiid , malgré son récent retour après une opération de l'appendicite, a été le grand artisan de cette victoire avec 34 points, 12 rebonds et 6 passes.

Les Celtics, qui avaient pourtant mené la série 3-1, ont subi une remontée historique, la première depuis 2020. Cette rencontre, disputée dans le TD Garden, a été marquée par une rivalité intense, avec des moments clés où les deux équipes se sont disputé chaque point jusqu'au bout.

Les Celtics, privés de leur star Jayson Tatum, blessé au genou, ont tenté de s'adapter avec un cinq de départ inattendu, mais Embiid a dominé la partie grâce à sa présence physique et son adresse à mi-distance. Malgré une fin de match difficile où il a boité après des chutes, le MVP 2023 a montré qu'il retrouvait sa forme passée, après une carrière marquée par les blessures ces dernières années.

Tyrese Maxey a également brillé avec 30 points, 11 rebonds et 7 passes, scellant la victoire des 76ers dans les dernières minutes. Les Celtics, portés par Jaylen Brown et Derrick White, ont tenté de revenir mais ont manqué de précision dans le dernier quart-temps. Cette élimination met fin à une saison prometteuse pour Boston, qui avait surpris en 2025-2026 malgré plusieurs départs et la blessure de Tatum.

Les 76ers, qui n'avaient plus franchi un tour en play-offs depuis 2023, visent désormais une première finale de conférence depuis 2001. Cette performance marque un tournant pour l'équipe, qui espère enfin concrétiser son potentiel après des années de déceptions





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