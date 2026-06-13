Deux facteurs peuvent expliquer le recul des adoptions en Belgique francophone et à l'échelle mondiale.

Les adoptions sont en net recul en Belgique francophone, mais aussi à l'échelle mondiale. Deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Le nombre d'enfants adoptés a été divisé par quatre entre 2014 et 2024 à Bruxelles et en Wallonie.

La Belgique est-elle un cas isolé ? Vincent Legraive et Lisa Saint-Ghislain nous expliquent les raisons de ce recul. L'équipe d'Iran a été confrontée à une découverte glaçante près de son camp de base au Mexique, sous haute surveillance. Les Diables Rouges se préparent pour le match contre l'Égypte... sous 31 degrés.

L'ampleur du réseau de prostitution de mineures à Charleroi serait bien plus large que prévu. Paolo Falzone risque jusqu'à 30 ans de prison, mais il pourrait passer bien moins de temps derrière les barreaux. La FGTB repart à l'offensive contre le gouvernement après l'été. Les Belges partent toujours autant en vacances en 2026, malgré un contexte économique difficile.

Vers quelles destinations se dirigent-ils et pour quel budget ? La réponse se trouve dans le grand baromètre estival de l'Union professionnelle des agences de voyages publié ce matin





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