Les agents chinois de renseignements recrutent des candidats pour fournir des informations confidentielles

Les agents chinois de renseignements utilisent des sites comme LinkedIn pour recruter des candidats susceptibles de fournir des informations confidentielles à la Chine. Les candidats qui répondent à ces offres sont amenés à faire un test préliminaire consistant à rédiger un rapport sur un sujet tel que les relations bilatérales de la Chine.

Les agents chinois de renseignements se font passer pour des employés de cabinets de conseil privés, de groupes de réflexion ou d'agences de recrutement pour recruter des candidats susceptibles de fournir des informations confidentielles à la Chine .

Ces agents utilisent des sites comme LinkedIn pour proposer des offres pour des postes d'analystes en politique étrangère ou dans la défense. Les candidats qui répondent à ces offres sont amenés à faire un test préliminaire consistant à rédiger un rapport sur un sujet tel que les relations bilatérales de la Chine. Les recrues sont ensuite informées que le client a besoin d'informations plus sensibles et les agents demandent ensuite à transférer la conversation vers des messageries cryptées.

Les recrues reçoivent entre quelques centaines et plusieurs milliers de dollars en échange de ces informations. Cependant, même des informations non classifiées concernant la politique gouvernementale ou la stratégie militaire peuvent être considérées comme des renseignements sensibles. Les agents chinois de renseignements visent les pays du groupe Five Eyes, une alliance de partage de renseignements entre l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Les informations confidentielles susceptibles de conférer à la Chine un avantage stratégique et tactique sur ces pays sont des renseignements militaires, politiques et économiques





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