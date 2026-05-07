Les Ambitions Belges pour le Giro : Entre Sprints et Montagnes

Analyse complète de la stratégie et de la composition des équipes belges pour le Giro, mettant en lumière le rôle d'Arnaud De Lie et le soutien apporté aux leaders.

Le Giro s'annonce comme un terrain de jeu passionnant pour les coureurs belges, et plus particulièrement pour la formation Lotto-Intermarché . Le regard de tous les observateurs est tourné vers Arnaud De Lie , surnommé le Taureau de Lescheret.

Ce jeune talent, dont la puissance est redoutable, arrive avec un moral au beau fixe après son éclatante victoire à la Famenne Ardenne Classic. Cependant, le chemin vers le succès transalpin pourrait être semé d'embûches. Une maladie a récemment frappé l'effectif, expliquant l'absence de De Lie lors de la présentation officielle des équipes à Burgas, en Bulgarie. Cette situation installe un doute sur son état de forme réel.

S'il parvient à retrouver son plein potentiel, il sera l'un des sprinteurs les plus dangereux, surtout sur les étapes ondulées où sa capacité à maintenir une vitesse élevée est un atout majeur. Il faut toutefois noter que sa stratégie est calibrée pour la première partie de la course, car son calendrier prévoit également une participation au Tour de France en juillet, ce qui l'oblige à gérer son effort pour ne pas s'épuiser prématurément.

Au sein de l'équipe Lotto-Intermarché, le soutien sera crucial. Lennert Van Eetvelt, grimpeur prometteur, a choisi de modifier ses objectifs. Après un printemps difficile, il a décidé de délaisser les ambitions pour le classement général afin de se concentrer sur des victoires d'étapes dans les hauteurs. Cette approche plus flexible devrait lui permettre de libérer sa créativité et de repartir sur des bases solides lors de son premier Giro.

À ses côtés, Milan Menten et Toon Aerts auront des rôles plus sacrificiels. Menten, lui aussi touché par le virus qui a circulé dans l'équipe, devra d'abord retrouver sa santé pour pouvoir épauler ses leaders. Pour Toon Aerts, ce premier Grand Tour représente un baptême du feu où l'apprentissage et le travail collectif primeront sur les ambitions personnelles. De son côté, la formation Soudal Quick-Step arrive avec une organisation très structurée, centrée principalement sur le sprinteur français Paul Magnier.

Pour maximiser les chances de victoire de Magnier, l'équipe a mobilisé des coureurs comme Ayco Bastiaens, Dries Van Gestel et Fabio Van den Bossche, dont la mission sera de mener le sprinteur dans les meilleures conditions possibles lors des arrivées massives. Mais l'équipe ne se résume pas à un seul homme. Jasper Stuyven, fort de son expérience et de sa polyvalence, pourrait s'émanciper pour tenter de s'imposer sur des étapes spécifiques.

Oliver Naesen, véritable vétéran du circuit ayant disputé dix fois le Tour de France, découvre enfin les routes italiennes. Son rôle sera essentiel pour stabiliser l'équipe et soutenir les ambitions de Lund Andresen et du grimpeur Gall, apportant ainsi une expérience précieuse au collectif.

Enfin, d'autres Belges seront présents sous différentes couleurs avec des rôles variés. Chez Visma Lease a Bike, la priorité absolue est la victoire finale de Jonas Vingegaard. Pour ce faire, Victor Campenaerts, Timo Kielich et le jeune Tim Rex agiront comme des protecteurs dévoués, se mettant totalement à la disposition de leur leader pour sécuriser sa position dans le peloton et l'escorter dans les moments critiques.

Chez Alpecin Deceuninck, la stratégie est similaire pour Kaden Groves, avec Jonas Geens et Edward Planckaert chargés de préparer les sprints finaux. Pour clore le tableau, Alec Segaert chez Bahrain et Arjen Lyvins chez Astana auront un statut d'électrons libres. Ils auront la liberté de tenter des échappées ou de saisir des opportunités tactiques selon l'évolution des étapes, faisant d'eux des coureurs imprévisibles et dangereux pour la concurrence





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