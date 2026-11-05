Les Amis de la Terre fêtent 50 ans d'engagement écologique en Belgique

L'association belge Les Amis de la Terre célèbre son demi-siècle d'existence. Fondée en 1976, elle évolue de l'antinucléaire vers le climat tout en maintenant une vigilance active sur le terrain.

Les Amis de la Terre en Belgique marquent cette année un jalon historique important avec le cinquantenaire de sa fondation en 1976. Cette association citoyenne reconnue comme une asbl belge a vu le jour dans un contexte précis, influencé par un vaste mouvement international contre l'énergie nucléaire qui traversait l'Europe à cette époque.

Des racines antinucléaires et une évolution stratégique

L'histoire de l'organisation commence par son affiliation initiale au mouvement antinucléaire mondial. Les fondatrices et fondateurs belges se sont directement inspirés de l'organisation Friends of the Earth aux États-Unis pour structurer leur action locale et européenne. Cette origine explique pourquoi la lutte contre le risque nucléaire a constitué le premier pilier de leur engagement militant durant les premières années d'existence de l'association.

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Au fil des décennies, l'agenda de l'association s'est considérablement élargi pour intégrer les préoccupations contemporaines. Angélique de Waha, la chargée de communication de l'organisation, souligne que le focus s'est recentré ces dernières années sur le dérèglement climatique. Cette transition thématique reflète l'évolution des connaissances scientifiques et la prise de conscience collective face aux urgences planétaires, transformant un combat local en une action globale.

Vigilance face à l'urgence climatique persistante

Malgré les avancées législatives et les changements sociétaux observés entre 1976 et 2026, l'organisation maintient une posture de vigilance constante. Angélique de Waha rappelle que les enjeux environnementaux fondamentaux restent identiques à ceux des années soixante-dix, mais leur intensité a drastiquement augmenté. La canicule et les événements météorologiques extrêmes observés cet été servent de rappel tangible de cette persistance des risques.

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La responsable de la communication insiste sur le fait que le combat pour l'écologie n'est jamais terminé et que rien n'est acquis d'avance pour la société. Selon elle, il est impératif de rester sur le terrain, de continuer à évoluer dans les stratégies militantes et de former la prochaine génération de citoyens actifs. Cette approche assure la pérennité de l'impact associatif au-delà des simples déclarations politiques ou institutionnelles.

Action concrète et ancrage territorial fort

L'efficacité de l'organisation repose sur une structure décentralisée qui combine mobilisation nationale et actions locales concrètes. Depuis 1984, l'association joue un rôle d'éducation permanente auprès du grand public à travers des manifestations et des campagnes de sensibilisation. Parallèlement, ses groupements régionaux opèrent des projets tangibles dans les communautés, comme l'antenne locale du Pays de Herve.

Cette antenne locale illustre parfaitement cette dualité entre théorie et pratique avec la gestion d'un verger conservatoire, d'un potager collectif et d'un rucher à Soumagne. Ces initiatives visent des objectifs précis : favoriser la biodiversité locale, éduquer aux pratiques agricoles durables et promouvoir l'autonomie alimentaire des habitants. Les bénévoles locaux transmettent ainsi des idées et des compétences pratiques directement sur le terrain.

Une vision d'un avenir social et écologique

Après cinq décennies d'engagement, l'optimisme des militants reste ancré dans une vision systémique du changement. Angélique de Waha défend l'idée que la justice sociale et la soutenabilité environnementale sont indissociables dans la quête d'un monde meilleur. L'objectif final consiste à respecter les limites planétaires tout en réduisant les inégalités sociales qui marquent encore trop fortement nos sociétés.

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Les réalisations concrètes des groupes de citoyens qui perdurent depuis des années témoignent de la viabilité de cette approche intégrée. En maintenant cette double ambition pour les décennies à venir, l'association entend continuer à influencer le débat public et les politiques publiques, garantissant que la voix des citoyens et de la nature reste audible dans les arènes de décision.