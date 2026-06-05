Les astronautes de l'ISS se préparent à quitter le station spatiale en cas de besoin

Les astronautes de l'ISS doivent se préparer à quitter le station spatiale en cas de besoin en raison de nouveaux fissures et fuites dans une module russe de l'ISS.

Les astronautes à bord de l'ISS doivent se préparer à quitter le station spatiale en cas de nécessité. La raison est des nouveaux fissures et fuites dans une module russe de l'ISS.

En raison de ces nouveaux fuites, l'agence spatiale russe Roskosmos a décidé d'effectuer une réparation plus approfondie le vendredi 5 juin, a indiqué la porte-parole de la NASA, Bethany Stevens, dans un post sur X. 'En prévision de cette réparation, la NASA a donné l'ordre aux quatre membres d'équipage de la mission SpaceX Crew-12 et à l'astronaute Chris Williams de se réfugier dans le vaisseau spatial Dragon pendant la réparation', a ajouté Bethany Stevens. Pendant que les cosmonautes russes essaient de colmater les fuites, les trois astronautes américains et l'astronaute française Sophie Adenot devront donc se préparer dans le vaisseau spatial pour pouvoir se séparer rapidement du l'ISS en cas de besoin.

Les fuites se trouvent dans la module russe Zvezda, qui est depuis 2000 attachée à l'ISS et est la module la plus importante dans la partie russe. Cependant, il a déjà été constaté en 2019 que des petites fuites d'air se produisaient dans la module.

'Ces fissures ont toujours été une préoccupation pour la NASA et sont constamment surveillées', a ajouté la porte-parole de la NASA. 'Nous continuons à travailler avec nos collègues russes et avec la communauté internationale pour trouver une solution durable. L'International Space Station, ou ISS, orbite autour de la Terre chaque jour 16 fois à une altitude de 400 kilomètres et a déjà parcouru 25 ans, à une vitesse de 28 000 kilomètres par heure.

Il s'agit d'un laboratoire scientifique d'environ la taille d'un terrain de football où les astronautes effectuent diverses expériences. Google a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils veulent voir en premier lors de leurs recherches. Ainsi, vous n'aurez jamais à manquer le dernier news de VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ISS Astronautes Module Russe Fissures Fuites Réparation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Belges prêts à payer plus d'impôts pour préserver les services publicsUn sondage révèle que six Belges sur dix accepteraient une hausse d'impôts pour maintenir les services publics, à condition d'une meilleure gestion des fonds.

Read more »

Le covoiturage et les véhicules légers électriques révolutionnent la mobilité durable en BelgiqueDécouvrez comment les plateformes de covoiturage et les véhicules électriques légers transforment les déplacements en Belgique, offrant des solutions économiques et écologiques pour les particuliers et les entreprises.

Read more »

Débats économiques et sociaux en BelgiquePlusieurs actualités belges couvrent les économies budgétaires, les critiques sur les dépenses, les fermetures d'écoles, les performances sportives, les protestations étudiantes, les impacts environnementaux et les problèmes liés aux achats sur les plateformes chinoises.

Read more »

Belgique: Travail du sexe dépénalisé, mais accès aux soins médicaux reste difficile pour les travailleurs et travailleuses du sexeUne étude menée par une chercheuse a révélé que la dépénalisation du travail du sexe en Belgique n'a pas eu un impact significatif sur l'accès aux soins médicaux pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Les besoins en matière de santé de ces professionnels sont bien au-delà des maladies sexuellement transmissibles et de la contraception. Les plaintes physiques comme les maux de tête et les douleurs dorsales sont particulièrement fréquentes. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont également confrontés à des obstacles pratiques, tels que des longs délais d'attente pour les résultats médicaux. Les personnes interrogées ont déclaré être régulièrement confrontées à l'incompréhension et aux préjugés des médecins généralistes. Les travailleurs et travailleuses du sexe de nationalité belge ont pu être interrogés dans cette étude, mais celles et ceux qui n'ont pas de papiers et vivent souvent dans des conditions encore plus vulnérables restent largement sous le radar.

Read more »