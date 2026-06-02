Les attaques russes continuent à frapper l'Ukraine

Les attaques russes ont frappé Kiev et Dnipro dans la matinée du mardi, causant des dizaines de morts et de blessés. Le président ukrainien Zelensky a averti de nouvelles attaques russes qui pourraient avoir lieu cette nuit.

Les attaques russes continuent à frapper Kiev et Dnipro dans la matinée du mardi. Il s'agit d'une des plus importantes attaques des derniers mois. Le président ukrainien Zelensky a averti de nouvelles attaques russes, qui pourraient avoir lieu cette nuit.

Il a averti les citoyens ukrainiens de ne pas ignorer les alertes aériennes. Dans la nuit dernière, 22 personnes ont trouvé la mort et plus de 100 ont été blessées lors d'une attaque russe avec plus de 70 missiles et 650 drones. La défense aérienne ukrainienne n'a pas pu intercepter un nombre significatif de projectiles, selon Zelensky. Pour la deuxième mois d'affilée, l'Ukraine a récupéré plus de territoire sur l'armée russe que ce qu'elle a perdu.

C'est selon une analyse de l'Institute for the Study of War (ISW). Selon la think tank, la Russie a récupéré ou pénétré environ 40,6 km² de territoire entre décembre 2025 et mai 2026. Mais dans la même période, le territoire que la Russie contrôle effectivement est devenu environ 281 km² plus petit, selon les récalculs de l'ISW. Les troupes ukrainiennes ont donc réussi à ralentir le lente-zommeroffensif russe de 2026.

Cela signifie pas que l'Ukraine ait officiellement libéré tout le territoire, mais que la Russie a moins de contrôle sur ce territoire que ce qu'on pensait. D'autres analyses montrent également que l'avance russe en mai 2026 a été très lente. Cela ne semble pas seulement être dû au mauvais temps, mais à des changements plus larges sur le champ de bataille. L'Ukraine a été secouée par l'une des attaques russes les plus importantes de l'année la nuit dernière.

Au moins 650 drones et 70 missiles ont été lancés. Les images montrent le récit de la nuit dernière. Après les attaques aériennes russes sur l'Ukraine cette nuit, le nombre de morts est passé à 17. 11 personnes sont mortes à Dnipro et 4 à Kiev.

"A Dnipro, une opération de recherche et de sauvetage est toujours en cours sur le site d'un immeuble de quatre étages", a déclaré le président ukrainien Zelensky sur X. Le Kremlin a réagi aux attaques de la nuit dernière. Ils disent que le processus de paix est suspendu, mais que les contacts entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine continuent.

Le Kremlin répète son point de vue selon lequel la Russie est prête à atteindre ses objectifs en Ukraine "par la diplomatie". Ils parlent également d'un "nouveau paradigme" en raison de "crimes de guerre inhumains" qui, selon eux, ont été commis par Kiev. La "diplomatie" du Kremlin consiste à ce que l'Ukraine se retire des zones annexées de Donetsk et de Loegansk, ainsi que des zones non conquises que la Russie revendique comme territoire russe.

L'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'OTAN et doit rester militairement "neutre". Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déjà plusieurs fois déclaré que ces conditions sont une ligne rouge pour l'Ukraine. Pour lui, cela signifie la capitulation. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a à nouveau qualifié la garantie des États-Unis de livrer des missiles pour les systèmes de défense Patriot d'"absolument nécessaire".

Il a fait cette déclaration après une nouvelle nuit de lourdes attaques russes sur l'Ukraine.

"Cette attaque massive est un message clair de la Russie : si l'Ukraine n'est pas protégée contre les attaques de missiles et d'autres projectiles, ces attaques continueront", a écrit le président ukrainien sur X. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a également réagi violemment aux attaques. Selon lui, les bombardements nocturnes russes montrent que le président russe Vladimir Poutine "n'a plus que la terreur comme atout".

"Poutine est un criminel de guerre et un perdant qui n'a plus que la terreur comme atout. Moscou perd sur le champ de bataille. Aucun nombre de missiles ne pourra changer cela", a déclaré Sybiha dans un message sur X. Les Russes envoyaient des centaines de drones en vagues sur l'Ukraine et des dizaines de missiles. Des objectifs inattendus, comme des hôpitaux, sont touchés.

À Kiev, 140 000 personnes sont sans électricité après les attaques russes de la nuit dernière. Au total, la Russie a lancé plus de 650 drones et 73 missiles sur l'Ukraine. À Dnipro, au moins 9 personnes sont mortes et 36 ont été blessées, selon Reuters. Les blessés sont tous à l'hôpital.

Les bombardements russes sont une réponse aux attaques de drones sur un immeuble d'appartements dans la région occupée de Loegansk. L'Ukraine nie l'attaque. L'Ukraine a été à nouveau frappée la nuit dernière par des attaques aériennes russes. À Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, au moins 5 personnes sont mortes et 25 ont été blessées, selon les autorités.

Des journalistes de l'agence de presse française AFP ont entendu plusieurs explosions dans la nuit à Kiev et ont vu une colonne de fumée s'élever





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