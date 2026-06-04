Les attaques russes ont frappé Kiev et Dnipro dans les premières heures du mardi, faisant 23 morts. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie devrait renforcer sa défense antiaérienne pour lutter contre les attaques de drones ukrainiens.

Les attaques russes déferlent sur Kiev et Dnipro dans les premières heures du mardi. Il s'agit d'une des attaques les plus importantes des derniers mois.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie devrait renforcer sa défense antiaérienne pour lutter contre les attaques de drones ukrainiennes. Cela a été dit dans la marge du forum économique international qui se tient à Saint-Pétersbourg. Quelques heures avant le début de cet événement, des drones ukrainiens ont frappé une installation pétrolière dans la ville. Poutine a reconnu que des dommages avaient été causés par les attaques profondément en Russie.

Si l'Europe devait jouer un rôle plus actif dans les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, alors le président russe Vladimir Poutine a répété que le diplomate allemand Gerhard Schröder serait le négociateur idéal. Cela a été dit dans sa conférence de presse sur le forum économique à Saint-Pétersbourg.

'Qui d'autre que Schröder pourrait jouer ce rôle? ', a-t-il dit. Schröder n'est pas son ami, a-t-il dit, mais 'un homme d'État avec ses propres opinions qui est prêt à les défendre'. Schröder a travaillé après sa carrière politique pour des entreprises russes comme Rosneft et Gazprom.

Mais Poutine a souligné que la Russie ne veut pas dicter à l'Europe qui devrait être avancé. De plus, il a rejeté l'idée que les États membres de l'UE pourraient être des négociateurs.

'La médiation suppose la neutralité. Où est la neutralité ici?

', a-t-il dit. Le président russe Vladimir Poutine a également parlé de la guerre en Ukraine dans sa conférence de presse sur le forum économique à Saint-Pétersbourg. Il a dit que la Russie dispose de tous les moyens pour atteindre ses objectifs militaires et que les troupes russes avancent.

Cependant, la Russie est prête à conclure un accord pacifique avec l'Ukraine, a-t-il dit. Il a également dit que le président américain Donald Trump lui avait demandé de faire quelques compromis lors de leur rencontre en Alaska. La Russie est prête à faire des compromis, a-t-il dit, à condition que l'Ukraine fasse également des compromis. Poutine veut toujours que l'Ukraine renonce à la région de Donbas.

'Nous pouvons contrôler la région de Donbas et conclure un accord', a-t-il dit dans sa conférence de presse. Une attaque de drones ukrainiens à Simferopol, sur la péninsule de Crimée, a fait 1 mort et 3 blessés, selon le gouverneur pro-russe Sergueï Aksyonov sur la plateforme Telegram. Selon Aksyonov, l'Ukraine a bombardé un quartier résidentiel de Simferopol. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a dit que les unités de défense antiaérienne avaient intercepté plus de 20 drones ukrainiens.

Il n'a pas parlé de victimes, mais a dit que des débris de drones avaient endommagé quelques bâtiments. Le larme d'alarme a duré presque 5 heures. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. La plupart de la communauté internationale considère cette annexion comme une grave violation du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, a dit que le risque d'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est réel, plus réel qu'il y a 2 ans.

'Ce qui a changé ces derniers mois, c'est que l'Ukraine est devenue de plus en plus efficace dans les attaques à distance profondément en Russie', a-t-il dit. 'C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de mettre fin à cette guerre, si nous pouvons le faire. Car le risque d'escalade est réel, plus réel qu'il y a 2 ans.

' La déclaration de Rubio est la première réaction des États-Unis après les attaques réciproques entre la Russie et l'Ukraine ces derniers jours. Mardi, 23 personnes sont mortes dans une attaque massive de drones et de missiles russes à Kiev et Dnipro. L'Ukraine a lancé des attaques de drones contre des installations énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg.

'Aujourd'hui, aucune des deux parties n'a été prête à faire les concessions nécessaires pour rétablir la paix, en particulier du côté russe', a dit Rubio. Les États-Unis restent prêts à jouer un rôle pour rétablir la paix. Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit que l'ouverture du premier cluster de négociations avec l'Ukraine et la Moldavie est un pas important vers l'intégration européenne de l'Ukraine.

Cela donne un signal fort sur l'unité et la détermination de l'UE', a-t-elle dit. Les États membres de l'UE doivent encore donner leur feu vert officiel pour ouvrir le premier cluster de négociations. Celui-ci concerne des questions fondamentales comme l'état de droit et les droits de l'homme. La Commission européenne a déjà travaillé en coulisse avec l'Ukraine et la Moldavie pour préparer les négociations





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