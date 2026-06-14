L'article décrit le rôle grandissant des aumôniers militaires en Ukraine, leur soutien psychologique aux combattants, et les défis qu'ils rencontrent face à la pénurie de personnel, soulignant l'importance de la foi et du soutien mutuel dans la guerre.

Alors que la guerre en Ukraine refuse de s'apaiser, l'ombre de la désolation plane au-dessus des soldats à l'avant-garde. Dans ce climat de combat permanent, une présence silencieuse mais essentielle se manifeste : les aumôniers militaires.

Un rôle qui a évolué depuis le début de l'invasion russe, leur mission s'étend bien au-delà de la simple liturgie. En pleine jungle de bois, à l'abri des bombardements, Mykola Baguirov, désormais porteur d'un uniforme d'aumônier, organise des messes improvisées sous les branches qui servent de cloche au lieu d'une église.

Plus de sept cents spécialistes de la foi ont rejoint les rangs ukrainiens depuis l'invasion, témoignant d'un appel quasi divin à accompagner les soldats au quotidien, quand la peur, la mort et l'épuisement s'accumulent comme des saletés invisibles. Parmi eux, Rotyslav Vysochan, aumônier militaire, explique que la fonction s'est progressivement transformée en une relais essentielle de soutien psychologique.

Face à la culpabilité des combats et à la perte inévitable d'êtres chers, ils offrent une oreille à qui pleurer et un mot réconfortant afin de préserver l'humanité vacillante au sein des forces armées. Néanmoins, ce travail d'être un phare pour les autres crée une charge mentale presque incommensurable.

Le seul ange qui leur reste dans la pénombre du quotidien, c'est la foi intime qu'ils portent en eux, ainsi que le soutien discret de proches comme de leurs proches, comme la femme de Vysochan qui, sans être elle-même prêtre, joue le rôle indispensable d'aumônier domestique. Après plus de quatre ans et demi de conflit, plus de soixante mille soldats ukrainiens ont perdu la vie, et le besoin d'aide a été doublé pour les soldats vivants.

Bien que la demande pour ce soutien psychologique et religieux ne cesse de croître, les aumôniers sont pénalisés par la pénurie de personnel. Le personnel religieux n'est jamais lié à la seule action militaire ; il est un pilier de la morale et de l'éthique entre les conflits, assurant selon Vysochan, le respect des lois internationales et du droit de la guerre.

Dans cette réalité récurrente de l'absurdité des conflits humains, la présence de ces âmes à la fois spirituelles et tactiques demeure indispensable pour sauver notre part d'humanité, peu importe où se trouve la frontière





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