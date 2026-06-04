Les autorités belges mènent une opération massive contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles

Les autorités belges ont réalisé des opérations massives contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles, avec des résultats importants. Les opérations ont permis de contrôler des personnes, des véhicules et des commerces, et de dresser des procès-verbaux pour des infractions liées aux stupéfiants.

Les autorités belges ont réalisé des opérations massives contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles . Outre l'argent sale, elles ont saisi environ 345 kg de drogues diverses, 315 armes et près de 430 véhicules liés au trafic de stupéfiants .

Le nombre de procès-verbaux dressés pour des infractions liées aux stupéfiants dépasse les 5.000. Des transactions immédiates ont été conclues pour plusieurs centaines de ces dernières, pour un montant total d'amendes de plus de 80.000 euros. Le ministre avait lancé l'année passée le Plan Grandes Villes pour lutter contre la criminalité organisée. Les opérations ont mobilisé quelque 14.300 policiers qui ont contrôlé près de 30.000 personnes, plus de 25.000 véhicules et environ 500 commerces.

Les militaires sont également déployés dans les gares et métros bruxellois, qui constituent des lieux sensibles pour le trafic. Les opérations se sont poursuivies depuis septembre dernier, avec des résultats importants. Les autorités ont également saisi des véhicules et des armes, et ont dressé des procès-verbaux pour des infractions liées aux stupéfiants. Les résultats des opérations sont importants, avec plus de 5.000 procès-verbaux dressés et des amendes totalisant plus de 80.000 euros.

Le Plan Grandes Villes a permis aux autorités de lutter contre la criminalité organisée, et les opérations ont permis de contrôler des personnes, des véhicules et des commerces. Les militaires sont déployés dans les gares et métros bruxellois pour lutter contre le trafic de stupéfiants





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