Les autorités sanitaires suédoises appellent les parents à limiter leur utilisation de smartphones lorsqu'ils sont avec leurs enfants. Le but est de réduire l'impact des écrans sur le développement des plus jeunes et de promouvoir de meilleures habitudes familiales.

Les autorités sanitaires suédoises appellent les parents à limiter leur utilisation de smartphones lorsqu'ils sont avec leurs enfants. Le but est de réduire l'impact des écrans sur le développement des plus jeunes et de promouvoir de meilleures habitudes familiales.

Les parents suédois ont été priés par l'agence de santé publique de mettre leur téléphone de côté lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants. Ils ont été encouragés à adopter des habitudes saines quant à l'utilisation des écrans, ajoutant que celles-ci influenceraient les habitudes de leurs enfants.

Les recommandations s'appuient sur des recherches montrant que l'usage des écrans par les parents peut nuire à leurs interactions avec leurs enfants, et que les enfants dont les parents utilisent beaucoup leur téléphone sont plus susceptibles d'adopter les mêmes habitudes. L'agence a également suggéré aux parents d'instaurer des 'zones sans écran' chez eux, notamment dans la chambre à coucher ou autour de la table lors des repas.

Les parents suédois ont également été priés de limiter le temps que leurs enfants passent sur leur téléphone. En effet, les enfants qui utilisent beaucoup leur téléphone sont plus susceptibles d'adopter des habitudes néfastes. Les autorités sanitaires suédoises souhaitent que les parents soient des modèles pour leurs enfants et qu'ils adoptent des habitudes saines quant à l'utilisation des écrans.

Les parents suédois ont été priés de mettre leur téléphone de côté lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants et de les encourager à adopter des habitudes saines quant à l'utilisation des écrans. Les autorités sanitaires suédoises souhaitent que les parents soient des modèles pour leurs enfants et qu'ils adoptent des habitudes saines quant à l'utilisation des écrans.

Les enfants qui utilisent beaucoup leur téléphone sont plus susceptibles d'adopter des habitudes néfastes, et les parents suédois ont été priés de limiter le temps que leurs enfants passent sur leur téléphone





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