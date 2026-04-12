Les Balkans occidentaux : Un engagement européen renouvelé

Le chef de la diplomatie belge effectue une tournée dans les Balkans occidentaux, soulignant l'importance de l'intégration européenne et appelant les pays de la région à poursuivre les réformes nécessaires. La visite inclut des étapes clés telles que le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine.

Les Balkans occidentaux ne sont pas à la porte de l'Europe. Ils sont en Europe. Leur sécurité est notre sécurité, leur stabilité est notre stabilité. Il est essentiel de rappeler cette vérité, car trop souvent, ces pays sont considérés comme des entités lointaines, marginales. Or, leur destin est inextricablement lié au nôtre. Certains de ces pays attendent depuis plus de vingt ans de faire partie intégrante de l'Union européenne.

Il est donc impératif de maintenir une perspective d'intégration crédible. Cela signifie que nous devons respecter leurs aspirations et leur offrir un chemin clair vers l'adhésion. Cependant, cette perspective ne doit pas être un simple leurre. Nous attendons aussi d'eux le courage de mener les réformes nécessaires. Ces réformes, bien que parfois difficiles, sont indispensables pour garantir la bonne gouvernance, le respect de l'État de droit, et le fonctionnement harmonieux au sein de l'Union. Le processus d'élargissement doit être basé sur des critères stricts et transparents, afin d'assurer l'égalité de traitement et de préserver l'intégrité de l'Union. La responsabilité incombe aux deux parties : aux pays candidats de faire preuve de détermination et de volonté, et à l'Union européenne de tenir ses promesses et de ne pas céder aux pressions politiques ou aux blocages conjoncturels.\La tournée diplomatique, qui débutera par le Monténégro, illustre cette approche. Le Monténégro, candidat le plus avancé pour l'adhésion, utilise l'euro et espère rejoindre l'UE à l'horizon 2028. Cette étape est cruciale, car elle démontre la volonté de l'Union d'honorer ses engagements envers les pays qui ont fait le plus de progrès. Cependant, le bilan est nettement plus contrasté s'agissant de la Serbie, la deuxième étape de la tournée. Les relations de la Serbie avec la Russie, ainsi que l'absence de normalisation de ses relations avec le Kosovo, constituent des obstacles majeurs. Belgrade a essuyé un rapport sévère des institutions de l'Union en fin d'année dernière, soulignant les lacunes en matière de démocratie, de respect des droits humains et de coopération régionale. Il est impératif que la Serbie fasse des progrès significatifs dans ces domaines afin de se rapprocher de l'Union européenne. Les discussions porteront également sur la nécessité pour la Serbie de s'aligner sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. L'adhésion à l'UE implique des responsabilités et des obligations qui doivent être pleinement assumées par tous les pays candidats. L'Union européenne aspire à une vision stratégique partagée pour la sécurité du continent. Les opportunités de progrès sont considérables. Une coopération renforcée dans le domaine de la sécurité est essentielle pour faire face aux menaces transnationales, telles que le terrorisme, la criminalité organisée et les cyberattaques. La stabilité et la sécurité dans les Balkans occidentaux sont intrinsèquement liées à la sécurité de l'ensemble de l'Europe.\La Macédoine du Nord, qui accueillera une première visite belge de haut niveau depuis longtemps, sera encouragée à poursuivre dans la voie des réformes. Le dossier de Skopje a stagné pendant deux décennies, en raison notamment des tensions avec la Bulgarie concernant les droits des minorités. Il est crucial que ces différends soient résolus afin de permettre à la Macédoine du Nord de progresser vers l'adhésion. La visite du ministre belge est un signe de soutien et d'encouragement, et un appel à surmonter les obstacles qui entravent le processus d'intégration. Au Kosovo, en plus des rencontres politiques, le ministre rendra visite aux cinq militaires belges de la KFOR, la force de maintien de l'ordre déployée sous mandat onusien et qui compte actuellement près de 4.800 hommes. Cette visite témoigne de l'engagement de la Belgique en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. La KFOR joue un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité et dans le soutien aux efforts de réconciliation. Enfin, en Bosnie, le chef de la diplomatie belge ira notamment se recueillir à Srebrenica, où plus de 8.000 Bosniaques furent massacrés par les troupes de Ratko Mladic en 1995. Ce geste symbolique rappelle les atrocités de la guerre et l'importance de la mémoire, de la justice et de la réconciliation. Il témoigne également de la solidarité de la Belgique avec les victimes et de son engagement à prévenir de nouveaux conflits





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