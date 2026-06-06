Un jugement du tribunal d'Anvers pourrait changer la donne et faire jurisprudence. Selon la loi, si la banque soupçonne une négligence grave de ses clients, ce sera à elle d'en apporter la preuve devant les tribunaux pour récupérer l'argent.

Les banques belges sont-elles obligées de rembourser leurs clients victimes de phishing ? En principe, oui. Dans les faits, elles s'y refusent souvent. Un jugement du tribunal d'Anvers, rendu après qu'un couple de nonagénaires a été floué de 50.000 euros, pourrait changer la donne et faire jurisprudence.

En janvier, un couple de nonagénaires reçoit l'appel d'un faux employé de banque. Quelques minutes plus tard, deux virements sont effectués vers un compte au Portugal. Préjudice total : près de 50.000 euros. Le couple demande à sa banque de le rembourser.

Refus de l'établissement, qui invoque une faute grave des clients pour avoir communiqué des données personnelles. Le juge a rendu une décision dans une sorte de procédure d'urgence. Il ne tranche pas sur le fond de l'affaire, mais il estime que provisoirement, ces personnes doivent être intégralement remboursées. La loi est très claire et cela doit se faire immédiatement, explique Luc de Cleir, porte-parole du tribunal d'Anvers.

Selon la loi, si la banque soupçonne une négligence grave de ses clients, ce sera à elle d'en apporter la preuve devant les tribunaux pour récupérer l'argent. Pour Geert Lenssens, avocat spécialiste des banques, il s'agit d'une décision révolutionnaire. On parle d'un jugement fondateur parce qu'en fait le juge a renversé les rôles, c'est-à-dire que le juge a décidé que la banque doit rembourser les clients victimes de phishing.

Et après, c'est à la banque de juger si elle estime nécessaire d'aller au tribunal. Selon Geert Lenssens, seuls 10 % des clients victimes de fraude obtiennent aujourd'hui un remboursement de leur banque. Un constat partagé par Testachats. Les banques se retranchent derrière des arguments de négligence grave ou de transactions qui sont authentifiées et donc autorisées par définition.

Or, on constate très souvent qu'une transaction qui est authentifiée, donc on a utilisé un code PIN, un digipass, etc., n'est pas forcément explicitement autorisée par le consommateur qui n'a pas conscience du fait qu'il est victime d'une tentative de phishing, souligne Julie Frère, porte-parole de l'organisation. Contactée, la Fédération belge du secteur financier ne souhaite pas commenter un cas individuel, mais rappelle sa position : Lorsqu'une négligence grave est constatée, la banque n'est pas tenue de prendre en charge le préjudice subi.

Concernant la question du remboursement immédiat, il convient de souligner que la jurisprudence est aujourd'hui partagée sur ce point. La décision rendue dans cette affaire pourrait tout de même marquer un tournant et inspirer d'autres juges et avocats





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Phishing Banques Remboursement Clients Victimes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'éducation artistique à Anvers devient inaccessible pour les étudiants internationauxEn raison d'une réduction des subventions du gouvernement flamand, les frais de scolarité pour les étudiants non-européens explosent à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, forçant des talents comme l'Américain Adam Denzler à abandonner leurs études.

Read more »

Débats économiques et sociaux en BelgiquePlusieurs actualités belges couvrent les économies budgétaires, les critiques sur les dépenses, les fermetures d'écoles, les performances sportives, les protestations étudiantes, les impacts environnementaux et les problèmes liés aux achats sur les plateformes chinoises.

Read more »

Impact environnemental des jeux vidéo : le cloud moins émetteur que les consoles physiques selon une étudeUne étude de Greenly révèle que les jeux vidéo cloud ont un impact carbone inférieur à celui des consoles et des copies physiques, malgré la consommation énergétique des centres de données. La fabrication des consoles, disques et plastiques, ainsi que l'extraction de métaux rares, pèsent davantage sur l'empreinte carbone globale. Les PC fixes et portables, bien que polyvalents, montrent aussi une consommation significative.

Read more »

Les Coulisses de l’Europe : selon que vous serez puissant ou misérableC’est l’histoire d’une fable de Jean La Fontaine écrite il y a trois siècles et demi mais qui n’a pas pris une...

Read more »