Le forum bancaire recommande aux banques de mettre en place un fonds pour indemniser les victimes de la fraude. Les recommandations du forum visent à renforcer et sécuriser les banques numériques à l'avenir. Les citoyens ont formulé des recommandations sur la lutte contre la fraude et la mise en place de services financiers plus inclusifs.

Les banques doivent établir un fonds pour indemniser les victimes de la fraude. C'est l'une des recommandations du forum bancaire pour renforcer et sécuriser les banques numériques à l'avenir.

Le forum est un initiative de Belfius et G1000 dans lequel 75 citoyens ont formulé des recommandations sur la lutte contre la fraude et la mise en place de services financiers plus inclusifs. Ces recommandations sont construites autour de trois priorités principales : la lutte contre la fraude, la mise en place de services financiers plus inclusifs et la confiance des citoyens.

Une des recommandations les plus marquantes du forum est l'établissement d'un fonds qui indemniserait les victimes de la fraude.





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