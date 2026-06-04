Les Belges achètent de plus en ligne, mais c'est aux plateformes étrangères qu'ils font leurs achats

Les Belges achètent de plus en ligne, mais c'est surtout les plateformes étrangères comme Shein et Temu qui profitent de cette tendance. L'année dernière, nous avons dépensé 18,3 milliards d'euros en ligne, soit une augmentation de 5,4 pour cent.

Les Belges achètent de plus en ligne, mais c'est surtout les plateformes étrangères comme Shein et Temu qui profitent de cette tendance. L'année dernière, nous avons dépensé 18,3 milliards d'euros en ligne, soit une augmentation de 5,4 pour cent.

C'est ce que révèle le dernier rapport de la fédération belge de commerce électronique, Becom. Plus de 9 Belges sur 10 achètent quelque chose en ligne. Les vêtements et les chaussures sont les champions avec une valeur totale de 2,7 milliards d'euros, suivis par l'électronique (1,7 milliard d'euros) et les produits de consommation de masse, comme la nourriture et les produits de beauté (1,26 milliard d'euros).

"La consommateur trouve facilement son chemin vers les plateformes de commerce électronique car elles rassemblent un énorme assortiment. Ces plateformes rendent le processus d'achat facile et naturel", explique Greet Dekocker, directrice générale de Becom. Bien que le consommateur belge dépense généreusement, la croissance de la sector de commerce électronique belge est de seulement 3,43 pour cent.

"C'est presque rien plus que l'inflation", constate Becom. Notre argent coule donc de plus en plus vers l'étranger.

"C'est un secret que les joueurs chinois comme Shein et Temu grandissent chaque année de 20 à 30 pour cent, malgré leur réputation discutable", dit Dekocker. Les consommateurs sont attirés par ces plateformes asiatiques en raison des prix bas.

"Mais souvent, la qualité est médiocre et les produits sont même dangereux pour la santé. " Pour inverser cette tendance, les entreprises belges doivent selon la fédération, se concentrer sur les atouts qui ne sont pas offerts par les concurrents étrangers. Dekocker donne un exemple concret : "Pensez à la service local, à des réparations compétentes et à des livraisons rapides et fiables. C'est quelque chose que les entreprises étrangères ne peuvent pas facilement garantir.

" Shein a déjà été enquêté par la Commission européenne. Becom demande donc que l'État belge fasse plus. Concrètement, la fédération pense à des contrôles douaniers plus stricts ou à l'obligation pour les plateformes de retirer les produits dangereux directement de la vente.

"C'est la seule façon de prévenir que le consommateur soit trompé. " Enfin, le rapport signale une tendance digitale intéressante : les Belges utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle lors de la navigation en ligne. Presque 3 Belges sur 10 (29 pour cent) déclarent utiliser l'IA pour aider à une achat. C'est une augmentation de 8 pour cent points par rapport à 2024.

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