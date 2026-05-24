Les Belges profitent des rayons du soleil pour se rendre au camping malgré le danger

Ce week-end ensoleillé, les Belges profitent des rayons du soleil pour se rendre au camping. Ce dernier attire toujours, même si le secteur reste en danger. Pour limiter les dépenses liées aux vacances, de nombreux Belges choisissent de ne pas partir trop loin. Dès que le soleil revient, le camping s’impose comme une formule particulièrement attractive, surtout à l’occasion d’un long week-end comme celui de la Pentecôte.

Ce week-end ensoleillé, les Belges profitent des rayons du soleil pour se rendre au camping. Ce dernier attire toujours, même si le secteur reste en danger.

Pour limiter les dépenses liées aux vacances, de nombreux Belges choisissent de ne pas partir trop loin. Dès que le soleil revient, le camping s’impose comme une formule particulièrement attractive, surtout à l’occasion d’un long week-end comme celui de la Pentecôte. Sur le terrain, l’effet du beau temps se fait immédiatement sentir. Dans ce camping situé à Yvoir, où s’est rendu Michael Menten ce midi, les 140 emplacements affichaient complet.

Le camping continue donc de séduire de nombreux Belges, mais le secteur doit désormais se réinventer pour rester durablement attractif





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