Les Belges restent fidèles aux vacances malgré la conjoncture économique difficile

Selon le grand baromètre estival de l'Union professionnelle des agences de voyages, les Belges partent toujours autant en vacances en 2026. L'Espagne reste la destination préférée, suivie de la France et de la Grèce. Le budget moyen augmente de 5% pour atteindre 1 700 euros.

Malgré un contexte économique marqué par l'inflation et une incertitude persistante, les Belges n'ont pas renoncé à leurs vacances. Selon le grand baromètre estival de l'Union professionnelle des agences de voyages (UPAV), publié ce samedi, le taux de départ en vacances reste stable par rapport aux années précédentes.

En effet, 9 Belges sur 10 ont réservé leur séjour au moins trois mois à l'avance, un signe de l'attachement profond aux voyages. Les destinations traditionnelles conservent la faveur des touristes belges, avec l'Espagne en tête du classement, suivie de la France et de la Grèce. L'Italie enregistre une progression notable de 3 % des réservations sur un an, confirmant son attractivité.

En revanche, la Turquie et les États-Unis subissent des baisses significatives, respectivement 13 % et 18 %, en raison de tensions géopolitiques et de la hausse des prix de l'énergie. Le budget alloué aux vacances a augmenté de 5 % par rapport à l'année dernière, atteignant une moyenne de 1 700 euros par personne. Cette hausse reflète une volonté de privilégier des expériences uniques et des activités sur place, plutôt que de simples séjours balnéaires.

Les agences de voyages constatent une demande croissante pour des circuits culturels, des séjours d'aventure et des vacances responsables. Les Belges cherchent à optimiser leur rapport qualité-prix tout en s'offrant des moments mémorables. Le baromètre estival révèle également que les réservations de dernière minute sont en baisse, les voyageurs préférant planifier à l'avance pour bénéficier de meilleurs tarifs. Malgré un pouvoir d'achat sous pression, le secteur touristique belge reste dynamique, porté par une demande soutenue.

Les professionnels du voyage anticipent une saison estivale 2026 particulièrement active, avec une diversification des destinations et une attention accrue à la sécurité et à la flexibilité. En conclusion, les Belges démontrent une résilience remarquable face aux défis économiques, en maintenant leurs habitudes de voyage et en adaptant leurs choix pour continuer à explorer le monde





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