Les chevaux dans les festivités folkloriques : un sujet de débat en Belgique

Les associations de défense animale demandent que les chevaux ne soient plus utilisés lors de festivités folkloriques, estimant que ces festivités ne correspondent pas aux besoins de l'animal.

L'utilisation des chevaux lors de festivités folkloriques est devenue un sujet de débat en Belgique après la mort d'un cheval et plusieurs blessés à Gerpinnes.

Les associations de défense animale, comme Gaia, demandent que les chevaux ne soient plus utilisés lors de ce type de manifestations, estimant que ces festivités ne correspondent pas aux besoins de l'animal. Les vétérinaires équestres, comme François Sivine, appellent à nuancer, soulignant que les chevaux ne réagissent pas de la même manière face à la foule ou au bruit.

Le ministre wallon du Bien-être animal, Adrien Dolimont, souhaite renforcer l'encadrement de ces activités folkloriques, en évoquant le recours à des cavaliers aguerris et l'instauration de temps de repos obligatoires pour les chevaux. La question oppose désormais défense du patrimoine populaire et exigences croissantes en matière de protection animale





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