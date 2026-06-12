Les chiffres '8647' : une menace contre Trump ?

Les chiffres '8647' apparaissent sur une pelouse à Washington DC, interprétés par l'administration Trump comme une menace de mort. Explication du code militaire '86' et de la référence à Trump comme 47e président, et controverse sur la liberté d'expression.

Les chiffres '8647' apparaissent sur une pelouse à Washington DC : pourquoi la police y voit une menace contre Donald Trump ? Sur une pelouse du National Mall , au centre de Washington D.C.

, on distingue depuis peu depuis les airs quelques chiffres : '8647'. Cela semble anodin, mais l'administration Trump parle d'une menace contre le président et exige une enquête. Quelle est la signification de ces chiffres ? Les chiffres apparaissent sur une pelouse du National Mall, en plein cœur de la capitale américaine.

On y trouve notamment le monument aux soldats de la Seconde Guerre mondiale et le Washington Monument. La Maison Blanche n'est pas satisfaite de cet incident. Le porte-parole Davis Ingle a déclaré que quiconque se rend coupable de violence politique ou approuve une culture du meurtre doit être condamné dans les termes les plus forts. Le ministère américain de l'Intérieur est également clair : le vandalisme insensé sur notre National Mall ne restera pas sans réponse.

Notre département prend toute menace contre le président très au sérieux. Notre police des parcs américaine enquête sur l'affaire et tiendra le responsable pour responsable. Pourquoi le gouvernement américain parle-t-il de menaces contre le président Donald Trump ? Et quelle est la signification précise des chiffres ?

Pour comprendre, il faut voir le symbole comme une combinaison de '86' et '47'. La signification de '86' n'est pas immédiatement claire, mais le terme existe depuis longtemps. Au début du 20e siècle, les Américains utilisaient '86' pour indiquer que certaines boissons gazeuses étaient épuisées. Plus tard, les employés de la restauration parlaient de '86er' lorsqu'ils retiraient un plat du menu.

Dans les années 1950, '86' a plutôt pris le sens de jeter dehors ou refuser. Les clients ivres et agressifs pouvaient être '86és' de la salle de bar. Selon les étymologues anglophones, '86' a désormais des dizaines de significations, dont certaines violentes. Cela nous amène au contexte militaire, où 86 sert de code pour une mission spécifique : éliminer ou tuer.

Le '47' fait référence à Donald Trump, qui est non seulement le 45e, mais aussi le 47e président des États-Unis. Combinez la signification militaire de '86' avec le 47e président américain et vous obtenez une menace de mort contre Donald Trump. Dans les cercles militaires, '86' équivaut à une mission de meurtre.

La Maison Blanche interprète le message sur la pelouse comme une menace de mort ou un appel à la violence, mais tout le monde ne voit pas les choses ainsi. La combinaison de chiffres apparaît également lors de manifestations contre le président ou ses politiques.

Récemment, le juge américain Randolph Moss a estimé qu'un groupe de manifestants pouvait continuer à utiliser un drapeau avec '8647', car ils affirmaient vouloir que Trump démissionne et ne soutenaient pas un appel à la violence. Selon Moss, interdire de tels drapeaux serait une violation de la liberté d'expression et il n'y a pas de danger prouvé pour la vie du président lors de l'utilisation du drapeau.

Un drapeau avec '8647' lors d'une manifestation pour le mariage homosexuel devant la Cour suprême des États-Unis. Le symbole a également déjà causé des problèmes à l'ancien directeur du FBI James Comey. Comey avait posté sur Instagram une photo où des coquillages formaient '8647' sur une plage. Belle formation de coquillages lors de ma promenade sur la plage, écrivait-il.

Les partisans de Trump ont accusé Comey d'appeler à la violence contre le président. Comey a retiré la photo et s'est excusé. Selon lui, il n'avait aucune idée de ce que signifiaient ces chiffres. Je n'y avais jamais pensé et je suis contre toute forme de violence, donc j'ai supprimé le message, a-t-il déclaré plus tard.

Comey n'aurait pas non plus placé les coquillages lui-même, mais les aurait rencontrés lors de sa promenade





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