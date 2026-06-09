La fin de la saison 2025-2026 approche et des recours juridiques se multiplient. Les clubs belges se préparent à faire valoir leurs droits et à conserver leurs places dans les championnats.

La fin de la saison 2025-2026 approche et des recours juridiques se multiplient. L'Olympic de Charleroi, le RWDM, l'URLC, Stockay, le Sport ing Bruxelles, Harre-Manhay, Meix-devant Virton et le Wallonia Club de Sibret se préparent à faire valoir leurs droits.

Le club hennuyer a terminé dernier du championnat de D1B et pense que la saison doit être annulée si les règles de la compétition ont été modifiées en cours de saison. Le RWDM a obtenu sa licence de club pro (D1B) mais reste dans la faillite et a jusqu'au 29 juin pour obtenir des garanties. L'URLC a lancé une procédure de réorganisation judiciaire et doit évoluer dans la D3 FFA en 2026-2027.

Si l'URLC jette le gant avant le 1er juillet, la place reviendra à Nechin. Les cinq clubs victimes de l'effet domino lié à la descente conjointe du RWDM et de l'Olympic de D1B vers la D1 FFA sont Stockay-Sporting de Bruxelles-Harre/Manhay-Meix devant Virton (B) et Sibret. Le Comité supérieur régional (COSU) se penchera sur cette situation mais s'abstiendra de toute décision.

Les clubs savent que le butin de 93 ou 94.000 € serait revu à la baisse s'il fallait alors le diviser par dix et non par neuf. Chacun se bat pour conserver des "affiches" au niveau qui était le sien cette saison, mais aussi dans le cas de Stockay afin de conserver un bel apport financier





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Championnat Ligue Pro Union Belge FFA Recours Juridiques Clubs Belges

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Diables Rouges s'envolent pour Seattle : cap sur la Coupe du monde 2026L'équipe nationale belge a quitté Zaventem ce jeudi après-midi direction Seattle, où se déroulera son camp de base pour la Coupe du monde 2026. Un voyage de 10 heures attend les 26 joueurs et leur staff, avec un décalage horaire de 9 heures à gérer.

Read more »

Coupe du Monde 2026: les familles des Diables Rouges invitées à des visites programméesPour éviter la lassitude et favoriser le bien-être, les Diables Rouges recevront leurs proches à des dates fixes pendant la Coupe du Monde 2026, sans lien avec les résultats sportifs.

Read more »

Les Diables Rouges préparent un protocole anti-jet lag avant la Coupe du Monde 2026Pour contrer les effets du décalage horaire de neuf heures lors de leur déplacement à Seattle, l'équipe nationale belge a mis en place un protocole détaillé incluant des lunettes orange, des lumières intelligentes et un programme d'activités adapté. Cette préparation vise à optimiser la récupération et les performances dès le premier match contre l'Égypte.

Read more »

Neymar et les préparatifs contrastés des sélections pour la Coupe du Monde 2026Alors que Neymar, qui s'apprête à vivre sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil, a dévoilé une nouvelle coiffure rappelant celle de 2018, d'autres équipes comme l'Irak font face à des difficultés logistiques et sécuritaires. Cet article explore les enjeux des différentes sélections en route pour le Mondial 2026, tout en présentant plusieurs autres actualités belges non liées au tournoi.

Read more »