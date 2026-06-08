Les coûts du mariage civil varient fortement selon les communes en Belgique

Une enquête de VRT NWS révèle que le prix d'un mariage civil en Flandre et à Bruxelles peut varier de gratuit à plusieurs centaines d'euros, un tiers des communes ayant augmenté leurs tarifs en 2026.

Selon une enquête menée par VRT NWS auprès des 304 communes de Flandre et de Bruxelles, les tarifs d'un mariage civil varient considérablement d'une commune à l'autre.

Alors que certaines communes offrent la cérémonie gratuitement, d'autres facturent plusieurs centaines d'euros, en particulier le samedi, jour le plus populaire. Un tiers des communes ont augmenté leurs tarifs en 2026, invoquant la hausse des coûts salariaux et la mise en place de nouveaux plans pluriannuels. Cette disparité reflète la liberté des administrations locales de fixer leurs propres prix, sans harmonisation nationale.

L'enquête révèle que le samedi est le jour de mariage le plus fréquent, avec 84,5% des communes le confirmant. Les coûts obligatoires, incluant le livret de mariage et parfois une réception, varient. Par exemple, à Dilbeek (Brabant flamand), le tarif le moins cher le samedi atteint 350 euros, tandis que dans la commune voisine de Sint-Martens-Latem, les mariages sont gratuits en semaine et le samedi matin.

Les couples n'ayant pas le choix de la commune, ils doivent se marier dans celle où l'un des deux partenaires réside. Cette situation crée des inégalités : Leila et Sam ont payé 333 euros dans leur commune, alors que des amis vivant à quelques kilomètres n'ont rien déboursé.

Les écarts de prix sont également marqués entre provinces : le Limbourg affiche une moyenne de 48 euros, tandis que le coût moyen à Bruxelles est de 187 euros, soit presque quatre fois plus. L'Oost-Vlaanderen est la province la plus chère de Flandre avec 148 euros. Certaines communes, comme Watermaal-Bosvoorde, ont augmenté leurs tarifs de façon spectaculaire : un mariage le samedi y coûte désormais 265 euros, alors qu'il était gratuit il y a quelques mois.

Cette hausse s'explique par la nécessité de couvrir les coûts croissants du personnel et de diversifier les sources de revenus. Les experts, comme le professeur Verschuere, soulignent que les communes veulent parfois inciter les couples à se marier en semaine en proposant des tarifs réduits. Nathalie Debast de l'association des villes et communes (VVSG) rappelle que les communes sont des entités démocratiques autonomes, libres de fixer leurs prix, à l'instar des passeports ou des permis de conduire





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