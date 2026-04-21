Les communautés d’énergie : une révolution pour l’autoconsommation locale à Bruxelles

Découvrez le fonctionnement des communautés d’énergie à Bruxelles : un modèle solidaire permettant aux producteurs et consommateurs de partager l’électricité verte à des prix avantageux grâce aux compteurs intelligents.

Les communautés d’ énergie , souvent constituées sous la forme juridique d’ASBL ou de coopérative s citoyennes, redéfinissent progressivement le paysage énergétique urbain en Belgique.

Ces structures innovantes servent de courroie de transmission entre deux profils d’utilisateurs complémentaires : les ménages équipés d’installations photovoltaïques, dont la production dépasse souvent les besoins domestiques immédiats, et les citoyens qui, pour des raisons techniques ou financières, ne peuvent pas produire leur propre électricité. En agissant comme un tiers de confiance et un intermédiaire opérationnel, ces communautés permettent de valoriser localement l’énergie verte. Le mécanisme repose sur le rachat de la surproduction des prosumers à un prix préalablement fixé, lequel est ensuite redistribué aux autres membres à un tarif préférentiel. Ce modèle en circuit court favorise une autonomie énergétique accrue tout en stimulant la solidarité locale. Le bénéfice économique est sans nul doute le moteur principal de cet engouement. À Bruxelles, des initiatives telles que la communauté Illuminons notre quartier démontrent l’efficacité de ce modèle en rassemblant près d’un millier d’adeptes. Selon des analyses récentes, alors que les fournisseurs classiques rémunèrent l’électricité injectée sur le réseau entre 1 et 3 centimes par kWh, une communauté d’énergie permet de doubler cette valorisation, atteignant environ 6 centimes. Pour que ce système fonctionne avec précision, chaque foyer doit être équipé d’un compteur intelligent, installé sans frais par le gestionnaire de réseau. Ces appareils effectuent un relevé toutes les 15 minutes, permettant une comptabilité automatisée. Lorsqu’un producteur injecte de l’énergie au moment précis où un membre en consomme, la transaction est compensée virtuellement. Chaque utilisateur reçoit alors deux factures distinctes : une provenant de la communauté pour le flux partagé et une autre de son fournisseur traditionnel pour le complément d’énergie. L’adhésion à ces structures se veut simple, rapide et extrêmement flexible pour attirer le plus grand nombre de citoyens. L’inscription s’effectue entièrement en ligne, et les coûts de fonctionnement, tels que la cotisation annuelle, sont maintenus à un niveau symbolique, parfois autour de 5 euros. Les seules contraintes majeures demeurent la présence obligatoire d’un compteur communicant et la domiciliation au sein de la Région bruxelloise. La législation a d’ailleurs été assouplie : depuis le 1er janvier 2026, il est possible de quitter une communauté en seulement 24 heures sans encourir de pénalités financières. Il convient toutefois de noter que les consommateurs continuent de payer les frais de réseau, car ils utilisent l’infrastructure publique pour acheminer l’électricité. Si Bruxelles connaît une croissance fulgurante de ces initiatives, la Wallonie accuse encore un retard notable. Le déploiement y est entravé par des obstacles administratifs, des défis techniques liés au maillage du réseau et une complexité informatique qui freine encore l’enthousiasme des ménages ruraux et périurbains face à ce modèle pourtant prometteur pour la transition écologique





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