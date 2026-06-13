Les consommateurs qui retournent fréquemment leurs produits ont un impact environnemental important

Une étude de la VUB a révélé que les consommateurs qui retournent fréquemment leurs produits émettent en moyenne 20 kilogrammes de CO2 par an. Les chercheurs appellent à une meilleure information sur les produits et à un examen critique des techniques de vente qui encouragent les achats compulsifs.

Les consommateurs qui retournent fréquemment leurs produits émettent en moyenne 20 kilogrammes de CO2 par an, selon une étude de la VUB . Cette pratique a un impact environnemental important et les chercheurs appellent à une meilleure information sur les produits et à un examen critique des techniques de vente qui encouragent les achats compulsifs.

Les grandes marques ont également un rôle à jouer dans la facilitation des retours et il faudrait cibler les consommateurs qui retournent en série avec des frais de retour





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Consommation Environnement Retours VUB CO2

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