L'article analyse les tensions au sein du parti libéral belge MR, notamment la division avec le parti flamand VLD et le style clivant de son président Georges-Louis Bouchez. Il souligne la contradiction entre le discours de Bouchez sur le respect et la rationalité et ses prises de position souvent populistes, mettant en lumière les défis d'un libéralisme en élastique tendu entre électorat modéré et stratégie anti-système.

Mais pourquoi donc, plus que les autres partis, les libéraux adorent-ils fêter leurs anniversaires ? Mon hypothèse c'est qu'on peut y voir une volonté de rassurer alors que Georges-Louis Bouchez cultive un style en rupture.

Il fait subir au libéralisme, qui est une idéologie très élastique, une tension rarement atteinte en Belgique. La première tension, c'est la division avec le parti libéral en Flandre. Il y a cinq ans, la cérémonie associait MR et VLD. Cette année, le MR l'organise seule, signe d'une désunion inédite.

Frédéric De Gucht, président d'Anders, est finalement venu prononcer un petit discours. Mais c'est clair que la volonté affichée d'installer le MR en Flandre et le style du président francophone ne passent pas. Dans son discours, Frédéric De Gucht a mis en garde contre la désunion, et a appelé à un front uni contre le populisme. Populisme qu'il a déjà plusieurs fois reproché à Georges-Louis Bouchez.

C'est la deuxième tension : est-ce que le style clivant et parfois populiste de Georges-Louis Bouchez est en phase avec la tradition libérale ? On a donc déjà la réponse de Fredéric De Gucht : non. Mais en réalité, Georges-Louis Bouchez y a répondu lui-même. Car son discours était à bien des égards en opposition flagrante avec ses multiples prises de position offrant un double visage plutôt déroutant.

Ainsi, il présente la philosophie libérale comme la philosophie du respect. Ce qui veut dire explique-t-il, ne pas se laisser aller à tomber dans les sentiments, les insultes ou l'impulsion. Extrait : "La philosophie libérale, c'est la philosophie du respect. Le respect, il se traduit par le fait de s'adresser à l'intelligence de l'individu.

Ne pas se laisser aller à tomber dans les sentiments, dans l'impulsion, dans le moment où le propos est un peu facile. C'est celui qui consiste à toujours s'adresser à son interlocuteur sur la base d'arguments rationnels. Mais on ne peut être qu'un fier et digne libéral que si on conserve cette exigence de respect qui se traduit dans l'intelligence et la clarté ainsi que la rationalité du propos.

" Le Georges-Louis Bouchez du palais des Académies, n'est pas le Georges-Louis Bouchez sur X. Soyons de bon compte, ce genre de contradiction entre les intentions affichées et la réalité des luttes politiques, on la retrouve aussi dans les autres partis. Mais on atteint ici un niveau Coupe du monde en matière de contradiction, tant la polarisation et parfois l'invective tiennent souvent lieu de communication chez le président du MR. À travers ce grand écart, on retrouve toute la difficulté du projet du président Bouchez.

Étendre son électorat en usant d'un discours anti-système, parfois illibéral, au style populiste à la Javier Millei, le président Argentin, et en même temps garder l'électorat libéral de base, plus modéré, qui pour l'instant semble filer chez Les Engagés. Tendre l'élastique du libéralisme avait bien fonctionné en 2024. Mais la question reste totalement ouverte d'ici 2029 : jusqu'où cet élastique peut-il se tendre sans se casser





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