Les contrôleurs aériens dénoncés par De Tijd

Les contrôleurs aériens ont mené une action de grève sans préavis, causant des désagréments aux passagers. Les syndicats ne soutiennent pas cette grève, qui semble être menée par des membres du personnel à titre individuel.

Le quotidien économique De Tijd dénonce une action de grève menée par des contrôleurs aériens sans préavis, causant des désagréments aux passagers. Les syndicats ne soutiennent pas cette grève , qui semble être menée par des membres du personnel à titre individuel.

Les contrôleurs aériens ont abusé de leur fonction, estime De Tijd, en fermant temporairement l'une des principales portes d'accès à l'économie et au pays. Un document syndical révèle que les travailleurs ont déjà reçu une augmentation salariale de 16% et sont déjà bien payés, estime le quotidien. Un document d'embauche datant d'une dizaine d'années affichait un salaire de 6200 euros brut en début de carrière.

Les contrôleurs aériens sont un métier important et essentiel, mais cela implique également qu'on ne peut pas l'arrêter. Un service essentiel ne peut pas être interrompu. Dans cette même logique, on a mis en place un service minimum dans les chemins de fer, et cela fonctionne. Il n'y avait donc pas urgence, estime encore L'Avenir.

Le droit de grève est fondamental en Belgique, mais son utilisation n'est pas anodine. Les aiguilleurs du ciel ont bafoué leurs devoirs et le respect qu'ils doivent aux voyageurs. Le Parlement européen doit voter en juin le principe des 'hubs de retour', qui permettrait aux Etats de renvoyer des migrants en situation irrégulière sur le territoire européen dans des pays hors de l'Union. Les pays hôtes pourraient être le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan.

Cette politique de retour est inopérante, car moins d'un tiers des personnes ayant reçu un ordre de quitter le territoire d'un État membre sont renvoyées dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de réponse simple et clé sur la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Pour autant, on ne peut accepter des solutions qui méprisent à ce point les droits humains





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