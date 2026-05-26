Les cyclostrades, une alternative à la voiture pour les Bruxellois

Les cyclostrades sont des pistes cyclables rapides qui relient des zones densément peuplées et permettent de parcourir de plus longues distances. Elles s'inscrivent dans une complémentarité avec les autres aménagements cyclables, comme les RAVeLs, et visent à offrir une alternative à la voiture.

Anne Van Esch, enseignante néerlandaise, utilise régulièrement la cyclostrade C205/F205 pour se rendre de La Hulpe à Bruxelles . Elle est convaincue que les infrastructures cyclables sont essentielles pour encourager les gens à utiliser le vélo .

Les cyclostrades sont des pistes cyclables rapides qui relient des zones densément peuplées et permettent de parcourir de plus longues distances. Selon Benoît Dupriez, manager des réseaux cyclables au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, les cyclistes peuvent parcourir jusqu'à 15 km avec un vélo électrique et jusqu'à 30 km avec des Speed Pedelec, ces vélos électriques rapides qui montent jusqu'à 45 km/h.

Les cyclostrades s'inscrivent dans une complémentarité avec les autres aménagements cyclables, comme les RAVeLs, et visent à offrir une alternative à la voiture. Le réseau de cyclostrades est une réponse relativement facile à mettre en œuvre pour désenclaver toute la zone autour de Bruxelles où les gens sont coincés dans leur voiture.

Anne Van Esch ne prend jamais la voiture pour rallier Bruxelles, elle utilise régulièrement la cyclostrade C205/F205 et est convaincue que les infrastructures cyclables sont essentielles pour encourager les gens à utiliser le vélo. Les cyclostrades sont encore loin d'être complets, mais l'objectif est d'identifier les grands itinéraires à développer à l'horizon d'une quinzaine d'années.

Le ministre wallon de la mobilité, François Desquesnes, précise que le travail de planification a été mené dans 4 des 9 zones géographiques déterminées, couvrant l'ensemble de la Wallonie. Les provinces flamandes aspirent à un réseau complet de cyclostrades, tandis que la Wallonie est encore en queue de peloton. La Région Bruxelles Capitale suit les provinces flamandes et a intégré ses pistes rapides à la carte flamande





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