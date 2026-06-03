Les déplacements en province de Luxembourg : le train devient une option de moins en moins réaliste

Les changements d'horaires sur le réseau ferroviaire ont compliqué les déplacements pour de nombreux habitants du sud de la province. Le train devient une option de moins en moins réaliste pour rejoindre Bruxelles.

Pour de nombreux habitants du sud de la province, le train reste théoriquement une option pour rejoindre Bruxelles . Pourtant dans les faits, certains changements d'horaires ont considérablement compliqué les déplacements .

Jean-Philippe Florent, conseiller communal à Chiny et ancien député wallon, pointe particulièrement la situation à Libramont, où la correspondance entre la ligne Virton-Florenville-Libramont et l'axe principal Arlon-Bruxelles n'est plus assurée depuis les adaptations liées aux travaux sur le réseau. Pour aller de Florenville à Bruxelles, on est passé de 2h42 à 3h43, explique-t-il.

Une dégradation qu'il juge d'autant plus difficile à comprendre que le train de correspondance est toujours présent en gare : Les navetteurs qui viennent de Florenville, ils voient le train partir, ça se joue à une ou deux minutes... Malgré des pétitions, des motions communales et des interpellations politiques, les usagers n'ont obtenu que des adaptations limitées





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