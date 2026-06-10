Les Diables Rouges adaptent leur programme pour la Coupe du Monde 2026

Les Diables Rouges ont décidé d'adapter leur programme pour la Coupe du Monde 2026, afin de maintenir tout le monde en forme. Ils vont disputer un nouveau match amical le lendemain de leurs débuts dans le tournoi.

Les Diables Rouges ont adapté leur programme pour la Coupe du Monde 2026, affrontant un club américain moins de 24 heures après le match contre l'Egypte.

Pour maintenir tout le monde en forme, ils vont disputer un nouveau match amical le lendemain de leurs débuts dans le tournoi. La Belgique affrontera les Seattle Sounders le 16 juin, soit le club de MLS qui prête ses installations à la fédération. Les joueurs qui ont peu joué, voire pas du tout, seront alignés afin de les garder en jambe.

Cela pourrait notamment servir à Romelu Lukaku, à la recherche de sensations et qui n'a que peu de chance de débuter ce premier match. En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils : l'un d'eux décide de l'ignorer. Patrick Bruel va être présenté à un juge d'instruction : le parquet requiert sa mise en examen... et son incarcération. La ministre Galant veut 'moderniser complètement l'administration wallonne' en finissant le statut de fonctionnaire à vie.

Les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain. Des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico deux jours avant le coup d'envoi du Mondial. Lewis Hamilton célèbre son podium au GP de Monaco dans les bras de Kim Kardashian. Georges-Louis Bouchez se confie sur son enfance modeste : 'Je voulais améliorer la vie qui était la mienne'.

Les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains en raison de l'épidémie d'Ebola. Un homme tente d'égorger sa victime en pleine rue à Belfast : Keir Starmer dénonce une 'horrible attaque révoltante'. Thibaut Courtois a apprécié le petit geste des gérants de l'hôtel qui accueille les Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026.

Les Diables Rouges dévoilent à quoi ressemblent leurs chambres pour la Coupe du monde : portes personnalisées et petits cadeaux sur le lit. Paolo Falzone a pris la parole pour la dernière fois au procès de Strépy : 'Je demande pardon'. À l'issue du procès, Paolo et Antonino Falzone ont adressé un dernier message au jury et aux victimes. Durant le premier entrainement, un titulaire indiscutable des Diables a dû rentrer au vestiaire prématurément.

La ministre wallonne des Sports sait-elle citer trois Diables Rouges ?

'Mon fils est fan'. Coincés dans une grotte au Laos, cinq personnes ont été sauvés in extremis : 'Nous en cherchons encore deux'. Un agriculteur pulvérise de grandes quantités de produits chimiques à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit





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